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    Фэнь Вэй Фэнь Вэй Китайский рецепт устойчивости в мире неопределенности

    Китай считает, что стремление к превосходству в силе или абсолютной безопасности ведет к тупиковым ситуациям, а проведение идеологических линий или формирование эксклюзивных блоков приводит к разделению и конфронтации.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль начинает – и выигрывает?

    России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.

    11 комментариев
    17 июня 2025, 02:48 • Новости дня

    В Белом доме сообщили о досрочном отъезде Трампа с саммита G7

    Белый дом сообщил о досрочном отъезде президента США Трампа с саммита G7

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп преждевременно покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписав крупное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», – приводит заявление пресс-секретаря Белого дома РИА «Новости».

    Предполагалось, что Трамп останется в Канаде и проведет на саммите вторник, 17 июня.

    Саммит G7 проходит в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее отмечалось, что итоговое совместное заявление по итогам встречи, вероятно, не будет принято, однако возможны отдельные заявления по значимым темам, включая ближневосточный конфликт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не стал присоединяться к проекту заявления по конфликту между Ираном и Израилем, подготовленному остальными странами G7. Также США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

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    14 июня 2025, 04:04 • Новости дня
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

    Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Геополитический аналитик, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что так называемые переговоры с Ираном по ядерной программе, были прикрытием для того удара, который совершил Израиль в ночь на 13 июня.

    «Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

    Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

    «Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

    По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

    «Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану –  создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    14 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В ходе беседы Путин также проинформировал Трампа о ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. По словам Ушакова, российский президент отметил, что в последние дни осуществляется обмен пленными, включая тяжелораненых и молодых военнослужащих младше 25 лет. Кроме того, Украина приняла две партии тел погибших.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В субботу в Минобороны сообщили, что Россия и Украина начали передавать раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины.

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    16 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    @ Qian Weizhong/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    Как передает Bloomberg, в своем заявлении Трамп подчеркнул, что сотрудники ICE (Американской службы иммиграционного и таможенного контроля) получили приказ максимально способствовать реализации «крупнейшей программы массовой депортации в истории».

    Трамп подчеркнул необходимость активизировать задержания и высылку нелегалов в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где, по его словам, проживают «миллионы и миллионы нелегальных мигрантов». Он заявил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности и порядка в крупнейших мегаполисах страны.

    Президент также отметил, что готов разработать изменения в иммиграционной политике, чтобы смягчить влияние кампании по депортации на некоторые ключевые отрасли рынка труда, включая сельское хозяйство и гостиничный бизнес. Трамп признал, что многие сельские районы уже столкнулись с нехваткой рабочих из-за ужесточения миграционной политики, и пообещал учесть интересы бизнеса.

    Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.

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    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

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    16 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп назвал ошибкой исключение России из G8

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.

    Заявление Дональда Трампа прозвучало на полях саммита G7 в Кананаскисе, передает ТАСС. Американский лидер, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы «большой восьмерки», отметил: «Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка».

    В беседе с премьер-министром Канады Марком Карни Трамп подчеркнул, что Запад много обсуждает Россию, при этом российский президент Владимир Путин больше не участвует в этих дискуссиях. «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (Путин) более не присутствует за столом переговоров», – добавил глава Белого дома.

    Трамп также отметил, что Путин ведет диалог только с ним, а с другими западными лидерами не разговаривает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение России в состав «Большой восьмерки» было бы целесообразным и выгодным. Трамп выразил готовность рассмотреть участие президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

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    14 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что «разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Представитель Кремля охарактеризовал общение как конструктивное и насыщенное.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что считает важным начало прямого диалога между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    16 июня 2025, 18:02 • Новости дня
    Reuters: Трамп отказался подписать заявление G7 по ирано-израильскому конфликту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не стал присоединяться к проекту заявления по конфликту между Ираном и Израилем, подготовленному остальными странами G7, пишет Reuters.

    Лидеры стран Группы семи подготовили совместное заявление по ситуации в отношениях между Ираном и Израилем, однако президент США Дональд Трамп не поставил под ним свою подпись, пишет Reuters, передает ТАСС. Подробная информация о содержании документа и причинах отказа Трампа не приводится.

    Саммит G7 проходит в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее отмечалось, что итоговое совместное заявление по итогам встречи, вероятно, не будет принято, однако возможны отдельные заявления по значимым темам, включая ближневосточный конфликт.

    Ранее Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира. Он выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

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    16 июня 2025, 08:08 • Новости дня
    Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7

    Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского на саммите G7 в Канаде

    Анонсирована встреча Трампа и Зеленского на саммите G7
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде, заявил сотрудник Белого дома.

    Представитель Белого дома сообщил пресс-пулу американской администрации, что Дональд Трамп проведет двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, Клаудией Шейнбаум и Марком Карни на саммите G7, передает ТАСС.

    По словам чиновника, встречи состоятся на полях саммита, который пройдет с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис в провинции Альберта.

    Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятиях форума лидеров стран «Группы семи» – Британии, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

    Ранее американские сенаторы заявили о планах добиться введения новых антироссийских санкций до саммита G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине.

    Сенатор Алексей Пушков заявил о разъединении Запада на саммите G7.

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    15 июня 2025, 01:15 • Новости дня
    Военный парад начался в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Вашингтона проходит военный парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, сообщают информационные агентства.

    В мероприятии, как сообщалось, будут задействованы около 6,5 тыс. военных и порядка 150 единиц техники – среди них танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, передает ТАСС.

    Авиационная часть парада включает полеты вертолетов AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также исторических самолетов B-17 Flying Fortress и Douglas C-47.

    По информации местных СМИ, десятки тысяч человек пришли в центр столицы, чтобы посмотреть на торжественное шествие. Президент США Дональд Трамп лично присутствует на мероприятии.

    Параллельно с парадом по всей стране проходят протесты под лозунгом No Kings («Королей нет»), участники которых обвиняют Трампа в превышении полномочий и считают проведение парада нерациональным расходованием средств. Однако в самой столице, по данным местных СМИ, на акцию собралось лишь около 200 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парад в Вашингтоне 14 июня совпадает не только с днем основания американской армии, но и с днем рождения Трампа.

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    14 июня 2025, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg узнало о нежелании США соглашаться с G7 по снижению потолка цен на нефть

    Bloomberg: США против стремления G7 снизить потолок цен на нефть России

    Tекст: Ирма Каплан

    США выступают против снижения потолка цен на продажу российской нефти, которая в настоящее время установлена на уровне 60 долларов баррель, и не отступают от этой позиции, передает Bloomberg.

    Европейский союз и Великобритания стремятся снизить потолок цен до 45 долларов за баррель, чтобы оказать давление на доходы России от продажи нефти.

    «Пока нет никаких сдвигов с позиции, которую США изложили на встрече министров финансов G-7 в начале этого года, заявили источники», – передает агентство.

    Европейский союз включил более низкий потолок цен в свой последний пакет санкций против Москвы.

    ЕС и Великобритания могли бы рассмотреть возможность снижения лимита без США, сказал один из источников. Большая часть российской нефти транспортируется вблизи европейских вод, поэтому действия в одиночку могут иметь определенный эффект. Но соглашение с участием всех стран G7 было бы более эффективным, поскольку оно могло бы полагаться на принудительные меры со стороны США, отметило Bloomberg.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в случае выполнении угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке, через которые транспортируется нефть, цены на черное золото взлетят до 110-130 долларов за баррель, считает сенатор Алексей Пушков.

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    14 июня 2025, 19:39 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с днем рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего за месяц телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поздравил его с 79-летием. Об этом на брифинге сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, по его словам, российский лидер отметил, что в Соединенных Штатах в этот день празднуется День американского флага и 250-летие Сухопутных войск.

    Ушаков сообщил, что оба президента выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют им по-деловому общаться и искать решения сложных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

    В ходе разговора Путин и Трамп вновь подчеркнули братство по оружию народов СССР и США во Второй мировой войне. Этой теме было уделено особое внимание, как и в предыдущих беседах лидеров.

    Это уже третий телефонный разговор президентов за последний месяц и пятый с начала года. Одной из главных тем обсуждения стало обострение между Израилем и Ираном, а также вопросы, связанные с Украиной и развитием двусторонних отношений.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут. По его словам, российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Представитель Кремля отметил, что президент РФ обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты.

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    16 июня 2025, 20:33 • Новости дня
    Компания Трампа объявила о выпуске золотых телефонов американской сборки
    Компания Трампа объявила о выпуске золотых телефонов американской сборки
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конгломерат президента США Trump Organization представил собственную мобильную сеть и сообщил о будущем выпуске фирменного смартфона, который будет собираться в США.

    Trump Organization объявила о запуске мобильной связи под брендом Trump Mobile (T1 Mobile), говорится в пресс-релиз компании, передает ТАСС. Оператор будет предоставлять услуги пятого поколения, а сеть будет работать на инфраструктуре трех крупнейших сотовых операторов Америки – AT&T, T-Mobile и Verizon Wireless.

    В сообщении компании отмечается, что в августе Trump Organization начнет продажи собственного смартфона T1 Phone. Устройство будет производиться в золотом корпусе и собираться на территории США.

    Trump Organization специализируется на строительстве, гостиничном бизнесе и индустрии развлечений. Руководят компанией сыновья Дональда Трампа – Дональд и Эрик.

    В 2021 году компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group сообщила, что скоро запустит соцсеть TRUTH Social (соцсеть «ПРАВДА»).

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    Как «Моссад» наводнил Иран своими агентами

    Израиль утверждает, что уничтожил 90% пусковых установок ПВО Ирана, а также значительное количество высокопоставленных иранских политиков и военных. Совершить все это было бы невозможно без исключительно эффективных действий израильской разведки. Но как «Моссаду» удалось раскинуть в Иране столь широкую шпионскую сеть? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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