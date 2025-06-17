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В Белом доме сообщили о досрочном отъезде Трампа с саммита G7
Белый дом сообщил о досрочном отъезде президента США Трампа с саммита G7
Американский президент Дональд Трамп преждевременно покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент Трамп провел отличный день на саммите G7, подписав крупное торговое соглашение с Соединенным Королевством и премьер-министром Киром Стармером. Многое было достигнуто, но из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», – приводит заявление пресс-секретаря Белого дома РИА «Новости».
Предполагалось, что Трамп останется в Канаде и проведет на саммите вторник, 17 июня.
Саммит G7 проходит в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее отмечалось, что итоговое совместное заявление по итогам встречи, вероятно, не будет принято, однако возможны отдельные заявления по значимым темам, включая ближневосточный конфликт.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не стал присоединяться к проекту заявления по конфликту между Ираном и Израилем, подготовленному остальными странами G7. Также США на саммите G7 отметил, что исключение России из формата G8 было большой ошибкой.