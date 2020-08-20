Крупные заводы Белоруссии начали формировать стачкомы

Взгляд
20 августа, четверг  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
Разделы

Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

Кризис власти в Белоруссии дорого обойдется ее экономике VASILY FEDOSENKO/Reuters
Политический кризис в Белоруссии бьет по макроэкономической стабильности страны, протесты на заводах лишают страну валютной выручки, а разрыв связей с Россией одним махом может уничтожить четверть национальной экономики. Такие последствия ждут соседнюю республику при самом печальном развитии ситуации.  Подробности...
Перейти в раздел…

Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
Перейти в раздел…

«Троцкого ненавидят те, кто не любит революцию»

Троцкисты никогда не приходили к власти, и в этом их преимущество: они не отвечали за сделанные ошибки РИА Новости
«Троцкий отдал ряд приказов, о которых старался не вспоминать. Он несет свою долю ответственности за красный террор, но его белогвардейская пропаганда изображала главным виновником – «еврей убивает русских», – сказал газете ВЗГЛЯД историк и социолог Борис Кагарлицкий. В четверг исполняется 80 лет со дня убийства одного из главных сподвижников Ленина и злейшего врага Сталина. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Европа не поддержала белорусский протест

Саммит ЕС по Белоруссии проходил в онлайн-режиме Guillaume Horcajuelo/Pool/Reuters
Евросоюз наконец-то отреагировал на белорусские протесты и их силовое подавление. Лидеры стран ЕС собрались за мониторами, сказали несколько громких слов и ввели санкции против Александра Лукашенко и его сторонников. Неудивительно, что европейские правозащитники и белорусские протестующие остались недовольны такой реакцией. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Белоруссия останется у Лукашенко до самой смерти

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждое действие режима Лукашенко в последние две недели не выдерживало критики из позиций политической, да и неполитической морали, но было абсолютно осмысленно, рационально и логично. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
Перейти в раздел…

Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости перемен
    В Совфеде отреагировали на провальную акцию СБУ в России В крови госпитализированного в реанимацию Навального обнаружили алкоголь Иран показал новую баллистическую ракету Дело о кокаине в посольстве России в Аргентине решили пересмотреть
    Дмитрий Стешин: В России зря недооценивают спецслужбы Украины Познер сравнил дружбу в России и США США пригрозили России санкциями из-за Ирана России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
    Аналитика: Почему Европа не поддержала белорусский протест Глава МИД Польши подал в отставку После убийства криминального авторитета Лоту Гули Уралу предрекли «воровской передел» Доля нефтегазовых доходов составила менее трети бюджета России

    Главная тема


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

    «Зеленский опять не в курсе?»


    Блогеры отреагировали на попытку СБУ похитить в России лидера ополчения Донбасса

    «ходило как слух»


    Алексиевич предложили извиниться за фейк о российском спецназе в Минске

    «Северный поток – 2»


    Жители немецкого порта Засниц пригрозили в случае приезда Трампа «достать автоматы Калашникова»

    Видео

    Политический кризис


    Разрыв с Россией вызовет крах белорусской экономики

    «транзит власти»


    Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

    общественная норма


    Голландия начала переход к бесполому обществу

    путч в Мали


    В Африке доказали, что демократия без денег не работает

    прививка от COVID-19


    Андрей Бабицкий: Русская вакцина подействовала на западных журналистов

    военное дело


    Сергей Козлов: Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

    место для встреч


    Сергей Миркин: Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Крупные заводы Белоруссии начали формировать стачкомы

    20 августа 2020, 14:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Крупнейшие предприятия Белоруссии начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время, заявил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

    «Мы пока не объявили о создании Национального стачечного комитета, так как стачкомы еще не везде сформированы на местах. Надо сначала выстроить структуру снизу, построить дом, а потому крышу», – передает его слова РИА «Новости».

    Ярошук отметил, что предложение сформировать Национальный стачечный комитет поддержали многие белорусские заводы, которые обращаются с предложениями направить своих представителей.

    «Фактор времени играет большую роль. Люди, действительно, поднялись, вышли на проходные предприятий. Они пока не представляют, как надо действовать, но быстро обучаются. Я думаю, реально в кратчайшие сроки создать Национальный стачечный комитет», – сказал председатель конгресса профсоюзов.

    Он добавил, что активно действует стачечный комитет на «Беларуськалии». «Создаются стачечные комитеты на МАЗе, БелАЗе, МТЗ, БМЗ. Надо в первую очередь завершить эти процессы на промышленных гигантах, и тогда за ними подтянутся остальные (предприятия)», – сказал Ярошук.

    Нынешняя ситуация в республике напомнила главе БКДП, по его словам, период начала 1990-х годов, когда в стране проходили забастовки. Ярошук отметил, что тогда на всю процедуру вхождения в забастовки ушло несколько месяцев, однако сейчас ситуация развивается более динамично, стачкомы формируются буквально за неделю.

    Он добавил, что рабочие пока не знают, что им нужно делать. Этим, помимо угроз увольнения, пользуется администрация предприятий, чтобы «сбить с толку» сотрудников и помешать забастовкам.

    По словам Ярошука, в частности, администрации предприятий апеллируют к трудовому законодательству и заявляют о необходимости соблюдения определенных процедур при объявлении забастовок – наличия кворума при принятии решения о забастовке и уведомления о ее начале за две недели.

    «Но это не имеет никакого отношения к тем забастовкам, которые сейчас объявляются: это – политические забастовки, (выдвигаются) требования об отставке власти. Политические забастовки у нас запрещены, но по конституции народ как источник власти может восстать против узурпирования власти», – пояснил профсоюзный лидер.

    Он отметил, что если сейчас уже невозможно по определенным причинам пересчитать голоса и доказать победу Светланы Тихановской, то необходимо провести новые выборы. Ярошук уточняет, что подобные забастовки не могут быть вписаны в парадигму стандартных забастовок, связанных с нарушениями трудовых прав работников.

    Председатель БКДП добавил, что создание Национального стачечного комитета не противоречит целям и работе созданного оппозицией Координационного совета по трансферу власти. Национальный стачком будет содействовать реализации тех же задач, главные из которых – смена власти и проведение новых выборов.

    Напомним, забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется. Во вторник рудники «Беларуськалия» прекратили добычу.

    Ранее актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа. Сообщалось, что несколько рабочих, ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста, были задержаны у проходной завода. 

    До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

    Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •