Крупные заводы Белоруссии начали формировать стачкомы

Крупнейшие предприятия Белоруссии начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время, заявил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук.

«Мы пока не объявили о создании Национального стачечного комитета, так как стачкомы еще не везде сформированы на местах. Надо сначала выстроить структуру снизу, построить дом, а потому крышу», – передает его слова РИА «Новости».

Ярошук отметил, что предложение сформировать Национальный стачечный комитет поддержали многие белорусские заводы, которые обращаются с предложениями направить своих представителей.



«Фактор времени играет большую роль. Люди, действительно, поднялись, вышли на проходные предприятий. Они пока не представляют, как надо действовать, но быстро обучаются. Я думаю, реально в кратчайшие сроки создать Национальный стачечный комитет», – сказал председатель конгресса профсоюзов.

Он добавил, что активно действует стачечный комитет на «Беларуськалии». «Создаются стачечные комитеты на МАЗе, БелАЗе, МТЗ, БМЗ. Надо в первую очередь завершить эти процессы на промышленных гигантах, и тогда за ними подтянутся остальные (предприятия)», – сказал Ярошук.

Нынешняя ситуация в республике напомнила главе БКДП, по его словам, период начала 1990-х годов, когда в стране проходили забастовки. Ярошук отметил, что тогда на всю процедуру вхождения в забастовки ушло несколько месяцев, однако сейчас ситуация развивается более динамично, стачкомы формируются буквально за неделю.

Он добавил, что рабочие пока не знают, что им нужно делать. Этим, помимо угроз увольнения, пользуется администрация предприятий, чтобы «сбить с толку» сотрудников и помешать забастовкам.



По словам Ярошука, в частности, администрации предприятий апеллируют к трудовому законодательству и заявляют о необходимости соблюдения определенных процедур при объявлении забастовок – наличия кворума при принятии решения о забастовке и уведомления о ее начале за две недели.



«Но это не имеет никакого отношения к тем забастовкам, которые сейчас объявляются: это – политические забастовки, (выдвигаются) требования об отставке власти. Политические забастовки у нас запрещены, но по конституции народ как источник власти может восстать против узурпирования власти», – пояснил профсоюзный лидер.

Он отметил, что если сейчас уже невозможно по определенным причинам пересчитать голоса и доказать победу Светланы Тихановской, то необходимо провести новые выборы. Ярошук уточняет, что подобные забастовки не могут быть вписаны в парадигму стандартных забастовок, связанных с нарушениями трудовых прав работников.



Председатель БКДП добавил, что создание Национального стачечного комитета не противоречит целям и работе созданного оппозицией Координационного совета по трансферу власти. Национальный стачком будет содействовать реализации тех же задач, главные из которых – смена власти и проведение новых выборов.

Напомним, забастовка на ОАО «Беларуськалий» продолжается на большинстве его производств, добыча руды не осуществляется. Во вторник рудники «Беларуськалия» прекратили добычу.

Ранее актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа. Сообщалось, что несколько рабочих, ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста, были задержаны у проходной завода.

До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.