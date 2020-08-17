На МТЗ объявили о забастовке

Актив Минского тракторного завода (МТЗ) на собрании с руководством предприятия объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа, сообщили в компании.

«Предприятие после встречи в пятницу выбрало актив своих представителей из 23 человек. Состоялась встреча гендиректора с избранным активом. На этом собрании актив объявил о начале забастовки с 8 утра сегодняшнего дня. Состоялось обсуждение требований, которые они выдвигают, и гендиректор Виталий Вовк дал поручение оформить юридически согласованную позицию», – передает РИА «Новости» лова представитель компании.

Он отметил, что в то же время, когда началось собрание, к проходной МТЗ подошли работники Минского электротехнического завода и предложили сотрудникам предприятия отправиться к МЗКТ, где проходило выступление Лукашенко. «Часть нашего коллектива поддержала коллег и отправилась к МЗКТ. Для тех, кто хотел увидеть и услышать выступление Александра Лукашенко у нас на заводе, были организованы трансляции», – сказал представитель МТЗ.

«У нас позиция руководства, что мы должны сохранить коллектив, завод. Вовк подчеркивает, что не будет чинить препятствий работникам, выражающим свою гражданскую позицию, но призвал на собрании не навязывать мнения и дать спокойно выйти на свои рабочие места тем, кто принял такое решение. На данный момент корпус сборки тракторов работает, идет отгрузка готовой продукции», – добавил собеседник агентства.

Между тем, рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ) продолжают протестную акцию и намерены остановить линию проката.

«На данный момент планируется остановка, у нас объявлено официально на 12 часов», – сообщили в профкоме предприятия.

В пресс-службе завода подтвердили, что утром в понедельник были остановлены отдельные производственные мощности, однако это было сделано в плановом порядке.

«С 8 до 11 были плановые остановки, связанные с особенностями потребления электроэнергии в пиковый период. Это никак не связано с какими-то политическими темами, забастовками», – сказали в пресс-службе.

В то же время, рабочие компании «БелАЗ» вновь встретились с руководством предприятия.

«Это была встреча трудовых коллективов с руководством завода. Там находились представители администрации предприятия, выясняли, что хотели рабочие. Встреча была в 8 утра, сейчас уже все на своих рабочих местах. Рабочие выдвигали какие-то требования по поводу политической обстановки в стране, деятельности предприятия это не касалось», – заявили в пресс-службе завода.

В соцсетях опубликованы видео со встречи. На кадрах видно около нескольких сотен собравшихся. Рабочие начинают хором скандировать лозунги у одного из производственных корпусов завода.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

В субботу несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними.

В четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

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