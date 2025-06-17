Синоптик Шувалов раскрыл, порадует ли июнь летней жарой

Синоптик Шувалов: Сильной жары второй половине месяца не предвидится

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«Вторая половина июня, скорее всего, по осадкам будет такой же обильной. А вот по температуре, скорее всего, окажется ниже климатической нормы на 1-3 градуса. Дневные температуры будут порядка +17…+19 градусов, что не характерно для начала второй половины месяца», рассказал он в беседе с радио Sputnik.

По его данным, после вторника ожидается понижение температуры. В средней полосе она редко будет достигать 20 градусов тепла. На юге верхняя планка едва достигнет +25 градусов в Краснодаре и Сочи.

По словам синоптика, по-настоящему летняя жара придет в самом конце месяца, то есть 28-30 июня. В эти дни может быть +30…+32 градуса на юге, и к +30 градусам будет подбираться температура в центре Европейской части России, отметил Шувалов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с приходом тепла в Москве проснулись летучие мыши, среди которых встречаются редкие виды – двухцветный кожан, бурый ушан и лесной нетопырь.

До этого Роспотребнадзор предупредил о том, что в период активного распространения тополиного пуха важно ежедневно проводить влажную уборку и использовать москитные сетки для снижения риска аллергии.