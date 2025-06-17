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Синоптик Шувалов раскрыл, порадует ли июнь летней жарой
Синоптик Шувалов: Сильной жары второй половине месяца не предвидится
Большая часть июня в Европейской части России пройдет в зоне прохладной погоды и обильных осадков, а потепление ожидается только в самом конце месяца, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Вторая половина июня, скорее всего, по осадкам будет такой же обильной. А вот по температуре, скорее всего, окажется ниже климатической нормы на 1-3 градуса. Дневные температуры будут порядка +17…+19 градусов, что не характерно для начала второй половины месяца», рассказал он в беседе с радио Sputnik.
По его данным, после вторника ожидается понижение температуры. В средней полосе она редко будет достигать 20 градусов тепла. На юге верхняя планка едва достигнет +25 градусов в Краснодаре и Сочи.
По словам синоптика, по-настоящему летняя жара придет в самом конце месяца, то есть 28-30 июня. В эти дни может быть +30…+32 градуса на юге, и к +30 градусам будет подбираться температура в центре Европейской части России, отметил Шувалов.
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