Роспотребнадзор дал советы по защите от аллергии на тополиный пух

Tекст: Мария Иванова

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для снижения риска аллергии в сезон тополиного пуха, передает РИА «Новости».

В ведомстве советуют сокращать время пребывания на улице, особенно в жаркую, сухую и ветреную погоду, проводить влажную уборку до трех раз в день и не допускать попадания пуха в помещение с помощью москитных сеток.

Пресс-служба Роспотребнадзора подчеркнула: «По возвращении домой следует тщательно умыться, а лучше – принять душ и промыть нос». Также рекомендуется как можно чаще менять и стирать одежду и постельное белье, регулярно чистить вентиляционные системы и протирать оргтехнику на рабочем месте.

Если проявляются симптомы аллергии, специалисты советуют не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу. Вне сезона цветения тополя ведомство рекомендует вести активный образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе и получать положительные эмоции.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что распространенное мнение о том, что тополиный пух вызывает аллергию, является ошибочным.

Между тем в Центральном федеральном округе специалисты зафиксировали всплеск аллергии на цветение березы, связанный с переносом пыльцы воздушными массами из других регионов.