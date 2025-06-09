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Роспотребнадзор дал советы по защите от аллергии на тополиный пух
В период активного распространения тополиного пуха особенно важно ежедневно проводить влажную уборку и использовать москитные сетки для снижения риска аллергии, сообщили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для снижения риска аллергии в сезон тополиного пуха, передает РИА «Новости».
В ведомстве советуют сокращать время пребывания на улице, особенно в жаркую, сухую и ветреную погоду, проводить влажную уборку до трех раз в день и не допускать попадания пуха в помещение с помощью москитных сеток.
Пресс-служба Роспотребнадзора подчеркнула: «По возвращении домой следует тщательно умыться, а лучше – принять душ и промыть нос». Также рекомендуется как можно чаще менять и стирать одежду и постельное белье, регулярно чистить вентиляционные системы и протирать оргтехнику на рабочем месте.
Если проявляются симптомы аллергии, специалисты советуют не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу. Вне сезона цветения тополя ведомство рекомендует вести активный образ жизни, чаще бывать на свежем воздухе и получать положительные эмоции.
Ранее терапевт Андрей Кондрахин заявил, что распространенное мнение о том, что тополиный пух вызывает аллергию, является ошибочным.
Между тем в Центральном федеральном округе специалисты зафиксировали всплеск аллергии на цветение березы, связанный с переносом пыльцы воздушными массами из других регионов.