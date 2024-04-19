Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух
Терапевт Кондрахин развеял миф об аллергии на тополиный пух
Распространенное мнение о том, что тополиный пух вызывает аллергию, является заблуждением, рассказал терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Аллергию провоцирует пыльца растений, которую тополиный пух собирает на себя и, разлетаясь, переносит на дальние расстояния, пояснил Кондрахин в беседе с News.ru.
«Цветение – катастрофа для людей. Наш организм тяжело переносит пыльцу, потому что для многих людей это чужеродный объект. Для каждого человека имеет значение определенная концентрация аллергенов», – добавил он.
Защитить себя от пыльцы можно с помощью медицинской маски, рассказал Кондрахин. Однако не стоит забывать менять маску каждые два часа, поскольку она теряет свои защитные свойства, отметил врач.
В марте врачи сообщили о начале сезона аллергии в Центральной России, больше всего дискомфорта аллергикам в Центральной России доставляют пыльца березы, ольхи и орешника.