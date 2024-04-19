Врач развеял миф об аллергии на тополиный пух

Терапевт Кондрахин развеял миф об аллергии на тополиный пух

Tекст: Валерия Городецкая

Аллергию провоцирует пыльца растений, которую тополиный пух собирает на себя и, разлетаясь, переносит на дальние расстояния, пояснил Кондрахин в беседе с News.ru.

«Цветение – катастрофа для людей. Наш организм тяжело переносит пыльцу, потому что для многих людей это чужеродный объект. Для каждого человека имеет значение определенная концентрация аллергенов», – добавил он.

Защитить себя от пыльцы можно с помощью медицинской маски, рассказал Кондрахин. Однако не стоит забывать менять маску каждые два часа, поскольку она теряет свои защитные свойства, отметил врач.

В марте врачи сообщили о начале сезона аллергии в Центральной России, больше всего дискомфорта аллергикам в Центральной России доставляют пыльца березы, ольхи и орешника.