В России стартует второй этап исследований коллективного иммунитета к COVID

Роспотребнадзор начал второй этап исследований коллективного иммунитета граждан к коронавирусной инфекции. По результатам первого этапа в 11 регионах его уровень превышает 20%.

Второй этап исследования пройдет в четырех субъектах федерации: Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях и Хабаровском крае, затем распространится на другие регионы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах. В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования», – говорится в сообщении.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, всего в стране выявлено 995 319 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 809 тыс. 387 человек, из них 2405 человек вылечились за последние сутки.

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