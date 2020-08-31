В России подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4993 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 995 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 4993 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 685, Санкт-Петербурге – 188, Московской области – 146.

Всего в стране выявлено 995 319 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 809 тыс. 387 человек, из них 2405 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 83 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 17 тыс. 176 человек.

Накануне, 30 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4980. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 13.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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