Песков объяснил задержку транспортировки Навального в Германию

Взгляд
27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 14:59  |  vz.ru
Разделы

Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
Перейти в раздел…

Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Радиоэфир без боя сдан китайцам

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все это похоже на инопланетное нашествие – эти местные дикторы, которые фигачат на родном языке китайскую пропаганду. Я таких станций по Европе насчитал штук пятнадцать. С тоской пытался найти хоть одну русскоязычную. Нашел. И она тоже оказалась китайской. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Перейти в раздел…

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

Причерноморье в огне

Перейти в раздел…

В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?
  • Да, дедовщина искоренена

  • Нет, еще имеют место проявления дедовщины
Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин сказал, кто стоит за задержанием 33 россиян под Минском
    Путин высказался о второй волне коронавируса Путин откроет в четверг движение по трассе «Таврида» Стало известно о попытке захвата посольства Ливии в Минске В Бундестаге раскритиковали антироссийский призыв Берлина к НАТО
    Путин дал оценку поведению белорусских силовиков Путин раскрыл подробности вакцинации дочери от COVID Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию В Тбилиси пообещали арестовать Саакашвили
    Лукашенко отказался вести переговоры с «бесчинствующими молодчиками» ФСБ разоблачила украинского шпиона в ракетных войсках В Крыму задержан представитель главы Чечни в Ивановской области Музеолог: В протечке крыши Новой Третьяковки нет ничего удивительного

    Главная тема


    Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

    контроль ситуации


    Путин заявил о российском резерве правоохранителей для помощи Белоруссии

    «неустоявшиеся соседи»


    Лукашенко заявил о «дипломатической бойне» против Белоруссии

    «Армия-2020»


    «Гермес» доказал способность уничтожить любой западный танк одной ракетой

    Видео

    шпионская история


    Дипломатический скандал между Россией и Австрией похож на дань моде

    Карликовое государство


    Лихтенштейн пересмотрел итоги Второй мировой войны

    хронический кризис


    Белорусский социализм готовится к смерти

    победа оппозиции


    Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Минобороны заявило о полном искоренении дедовщины в российской армии. Вы согласны с этим утверждением?

    Песков объяснил задержку транспортировки Навального в Германию

    27 августа 2020, 14:27

    Текст: Евгения Шестак

    Задержка транспортировки блогера Алексея Навального в Германию была связана с отдыхом пилотов лайнера, на котором в Омск прибыли немецкие специалисты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, врачи были сразу приглашены к пациенту, однако они сочли целесообразным начать его осмотр, передает РИА «Новости»

    «Их приглашали принять участие и в консилиуме и посетить, им рассказали про все анализы, все виды лечения. Это действительно было. Мы знаем, что действительно он был готов к вылету раньше, но потребовался отдых для пилотов, и поэтому какое-то время ждали. Это известный факт», – сообщил Песков. 

    Он отметил, что в Кремле до сих пор не понимают, что стало причиной состояния Навального. 

    «У нас по-прежнему, к сожалению, нет понимания, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится больной», – сказал Песков. 

    Он добавил, что правоохранительные органы начали доследственную проверку по госпитализации блогера в первые дни, это их ежедневная работа.

    «Это доследственные действия, для следствия нет оснований, но доследственные действия в подобных случаях всегда проводят, это их ежедневная работа, о чем они и сообщили. Конечно, они не информируют каждый раз о своей ежедневной работе ни администрацию президента, ни другие организации», – пояснил представитель Кремля. 

    При этом он уточнил, что расследование произошедшего с Навальным не находится на контроле у президента, эти действия не могут проходить открыто, поскольку относятся к ежедневной работе правоохранительных органов. 

    Вместе с тем пресс-секретарь не раскрыл детали разговора президента России Владимир Путин и премьера Италии Джузеппе Конте, в том числе вопрос, произносил ли Путин фамилию Навального в ходе телефонного разговора. 

    «Мы ограничиваемся тем сообщением, которое было выпущено. Вы знаете, что обычно не раскрываем детали разговора за пределами того, что мы сообщаем», – заявил он. 

    В четверг МВД России начало доследственную проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. На данный момент сильнодействующие вещества выявлены не были. 

    Ранее газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.

    В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

    Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

    Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •