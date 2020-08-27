Песков объяснил задержку транспортировки Навального в Германию

Задержка транспортировки блогера Алексея Навального в Германию была связана с отдыхом пилотов лайнера, на котором в Омск прибыли немецкие специалисты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, врачи были сразу приглашены к пациенту, однако они сочли целесообразным начать его осмотр, передает РИА «Новости».

«Их приглашали принять участие и в консилиуме и посетить, им рассказали про все анализы, все виды лечения. Это действительно было. Мы знаем, что действительно он был готов к вылету раньше, но потребовался отдых для пилотов, и поэтому какое-то время ждали. Это известный факт», – сообщил Песков.

Он отметил, что в Кремле до сих пор не понимают, что стало причиной состояния Навального.

«У нас по-прежнему, к сожалению, нет понимания, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится больной», – сказал Песков.

Он добавил, что правоохранительные органы начали доследственную проверку по госпитализации блогера в первые дни, это их ежедневная работа.

«Это доследственные действия, для следствия нет оснований, но доследственные действия в подобных случаях всегда проводят, это их ежедневная работа, о чем они и сообщили. Конечно, они не информируют каждый раз о своей ежедневной работе ни администрацию президента, ни другие организации», – пояснил представитель Кремля.

При этом он уточнил, что расследование произошедшего с Навальным не находится на контроле у президента, эти действия не могут проходить открыто, поскольку относятся к ежедневной работе правоохранительных органов.

Вместе с тем пресс-секретарь не раскрыл детали разговора президента России Владимир Путин и премьера Италии Джузеппе Конте, в том числе вопрос, произносил ли Путин фамилию Навального в ходе телефонного разговора.

«Мы ограничиваемся тем сообщением, которое было выпущено. Вы знаете, что обычно не раскрываем детали разговора за пределами того, что мы сообщаем», – заявил он.

В четверг МВД России начало доследственную проверку после госпитализации блогера Алексея Навального. На данный момент сильнодействующие вещества выявлены не были.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала хронику транспортировки Навального в Германию. Полная хронология показывает, что именно немецкие врачи задерживали трансфер из России.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин. Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite.