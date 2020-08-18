Минздрав Белоруссии опроверг данные о передвижении силовиков на машинах скорой Белоруссия начала патрулирование границ истребителями Мятежники в Мали арестовали ряд министров и офицеров 18 августа 2020, 14:51 Текст: Александра Юдина

В Мали ряд министров и высокопоставленных офицеров арестованы мятежниками. На данный момент они вывезены в неизвестном направлении. Причиной мятежа на военной базе в Мали стали финансовые претензии солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Malijet. «Некоторые военные разграбили склады с оружием, чтобы выразить свое недовольство командованию. Согласно нашим очевидцам, они требуют дополнительных выплат», – говорится в сообщении. Уточняется, что на данный момент на базе продолжается стрельба. В последнее время Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования. Ранее сообщалось, что военнослужащие, поднявшие мятеж, направляются в столицу Бамако.

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