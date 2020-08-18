Военные Мали подняли мятеж

Взгляд
18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Лукашенко сделал оппозиции предложение

Лукашенко пообещал бастующим рабочим квартиры и новую конституцию BelTA/Reuters
Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
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Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
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    Военные Мали подняли мятеж

    18 августа 2020, 13:31

    Текст: Евгения Шестак

    Военнослужащие Мали подняли мятеж и направляются в столицу Бамако, сообщило посольство Норвегии и источник в структурах безопасности.

    По информации Reuters, посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, «войска направляются в Бамако», передает РИА «Новости»

    «Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится», – цитирует агентство сообщение посольства.

    В свою очередь источник в спецслужбах заявил, что это «мятеж». По его словам, военные взяли в руки оружие.


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