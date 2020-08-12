В Google собрались создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

Американская компания Google объявила о намерении создать самую обширную сеть для распознавания землетрясений при помощи смартфонов на Android.

«С сегодняшнего дня ваш телефон на Android может стать частью системы оповещения о землетрясениях, где бы вы ни жили. Это означает, что ваш телефон может быть мини-сейсмометром и присоединиться к миллионам других телефонов на Android, чтобы создать самую большую в мире систему по распознаванию землетрясений», – приводит текст заявления компании ТАСС.

По информации Google, так как каждый смартфон оснащен маленьким акселерометром, он фиксирует сигналы, которые могут свидетельствовать о землетрясении поблизости. Сигналы будут направляться на специальный сервер, который будет собирать и обрабатывать информацию с разных смартфонов, чтобы определить, действительно ли в некотором месте происходит землетрясение.

Компания уточнила, что на первом этапе информацию о землетрясении поблизости можно будет узнать, набрав запрос в поисковой системе Google. Однако позже компания планирует рассылать уведомления о землетрясениях жителям США и других стран.

Напомним, 22 июля у берегов Аляски произошло сильное землетрясение. Еще одно землетрясение было зафиксировано у побережья Аляски 5 июля.