Катар решил возобновить работу посольства в Сирии

Катар решил возобновить работу посольства страны в Дамаске через 13 лет после разрыва дипломатических отношений с Сирией

Tекст: Антон Антонов

«Государство Катар объявило о возобновлении работы своего посольства в братской Сирийской Арабской Республике начиная со вторника», – сообщил МИД в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) .

Отмечается, что такой шаг делается «примерно через 13 лет после разрыва в 2011 году дипломатических отношений».

В заявлении МИД Катара подчеркивается, что данный шаг является выражением принципиальной поддержки революции сирийского народа.

Временным поверенным в делах Катара в Сирии назначен Халифа Абдалла Аль Махмуд аш-Шариф, ранее возглавлявший департамент Африки МИД Катара.

Аш-Шариф также имеет опыт работы в канцелярии главы правительства и министра иностранных дел Катара, а также в посольствах эмирата в Португалии и ЮАР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция назначила временного поверенного в делах посольства в Дамаске. Кроме того, в Дамаск прибыл спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Министерство иностранных дел Ирана выразило осуждение в связи с атакой на иранское посольство в Дамаске.