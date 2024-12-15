Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.20 комментариев
Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань
В районе порта Тамань второй танкер дрейфовал и в итоге сел на мель в 80 метрах от берега, запланирована эвакуация экипажа из 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Как указали в пресс-службе, второй танкер после продолжительного дрейфа оказался на мели в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экипаж из 14 человек все еще находится на судне, и с ними поддерживается связь, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, передает РИА «Новости».
Представитель МЧС отметил, что в данный момент разрабатывается план по эвакуации экипажа.
Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.