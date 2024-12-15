Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, второй танкер после продолжительного дрейфа оказался на мели в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экипаж из 14 человек все еще находится на судне, и с ними поддерживается связь, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, передает РИА «Новости».

Представитель МЧС отметил, что в данный момент разрабатывается план по эвакуации экипажа.

Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.