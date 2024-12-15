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    Трамп решил взяться за Зеленского всерьез
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Зеленский собрался наладить поставки украинского зерна в Сирию
    Эксперт назвал три главных темы для немецкого избирателя
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
    Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному
    В Керченском проливе получили повреждения два танкера
    Каладзе назвал Зурабишвили «врагом Грузии»
    Мнения
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    20 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечет».

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    8 комментариев
    15 декабря 2024, 17:25 • Новости дня

    Второй поврежденный танкер сел на мель у порта Тамань

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе порта Тамань второй танкер дрейфовал и в итоге сел на мель в 80 метрах от берега, запланирована эвакуация экипажа из 14 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

    Как указали в пресс-службе, второй танкер после продолжительного дрейфа оказался на мели в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Экипаж из 14 человек все еще находится на судне, и с ними поддерживается связь, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, передает РИА «Новости».

    Представитель МЧС отметил, что в данный момент разрабатывается план по эвакуации экипажа.

    Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа, сообщает ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

    14 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

    Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, это «возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии».

    Он добавил, что в Сирии планируется распустить вооруженные группировки.

    «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», – сообщил он в эфире телеканала Syria TV, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

    Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

    Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

    Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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    14 декабря 2024, 19:36 • Новости дня
    ВС Украины признали использование иностранного оружия сбитым у Херсона летчиком

    Tекст: Мария Иванова

    На Украине подтвердили, что сбитый российскими ПВО у Херсона украинский летчик 299-й бригады тактической авиации применял средства поражения иностранного производства, однако не уточнили их наименование.

    Украина признала, что сбитый у Херсона летчик тактической авиации применял иностранные средства поражения, сообщает ТАСС.

     «Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», – заявили в Воздушных силах ВСУ. Однако информации о конкретных типах оружия и модели сбитого самолета предоставлено не было.

    Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что самолет был сбит российскими силами противовоздушной обороны севернее Херсона. Также ранее губернатор области Владимир Сальдо объявил об авиационной опасности на территории и перевел оперативные службы в режим повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы противовоздушной обороны смогли сбить украинский самолет тактической авиации в небе над Херсонской областью.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    14 декабря 2024, 21:58 • Новости дня
    На грузинском курорте Гудаури найдены тела 11 индусов и одного местного жителя

    Tекст: Вера Басилая

    На грузинском горнолыжном курорте Гудаури были обнаружены тела 12 человек, среди которых 11 граждан Индии, причиной их смерти мог стать угарный газ, сообщили в правоохранительных органах.

    На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружены тела 12 человек. Среди погибших 11 граждан Индии и один местный житель, передает канал «360».

    По данным МВД Грузии, все погибшие были сотрудниками индийского ресторана. Следствие рассматривает версию того, что причиной их смерти стал угарный газ. В помещении ресторана находился генератор, установленный после отключения электроэнергии, что могло привести к трагедии.

    После обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Ранее на предприятии по производству мучных изделий в Барнауле двое сотрудников отравились сероводородом и были госпитализированы в тяжелом состоянии. До  этого под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице.

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    14 декабря 2024, 18:38 • Новости дня
    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло

    Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии «никаких выборов не было»

    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелигитимными, потому что «никто никого не выбирал».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые публично выразила свое отношение к итогам президентских выборов в стране. По результатам голосования новым главой государства был избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, передает Ura.Ru.

    «Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», – заявила Зурабишвили.

    Она вышла к собравшимся в Тбилиси митингующим, которые не признают легитимность состоявшегося голосования.

    Президент выразила благодарность жителям, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство.

    Ранее Центризбирком Грузии объявил об избрании нового президента страны, которым стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли у Саломе Зурабишвили малейшие юридические основания остаться у власти.

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    14 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    Командир рассказал о прорыве обороны ВСУ на кураховском элеваторе «хоккеистами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группа подрывников ВС России, именуемая «хоккеистами», успешно прорвала оборону ВСУ на кураховском элеваторе, используя противотанковые мины ТМ-62.

    Прорыв обороны ВСУ на кураховском элеваторе был осуществлен группой подрывников ВС России, сообщает РИА «Новости».

    Командир батальона 5-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным «Узбек» рассказал, что этот отряд военнослужащие называют «хоккеистами» из-за формы используемых ими противотанковых мин ТМ-62, схожих с хоккейными шайбами.

    «Впереди всех идет у нас подрывная группа, называем мы их ласково «хоккеисты». Почему «хоккеисты»? Потому, что ТМ-62 похожа на шайбу. Чтобы завуализировать подслушку, просто говорили: группа «хоккеистов», – объяснил «Узбек». Он добавил, что «хоккеисты» идут впереди штурмовой группы, прокладывая основные проходы через массивные бетонные плиты элеватора.

    Командир отметил, что благодаря использованию мин ТМ-62 удалось дестабилизировать противника и вызвать у него шок. После подрыва мины в здание заходила штурмовая группа для зачистки восточной части элеватора, где противник оказывал сильное сопротивление. В условиях непосредственного контакта с противником мины использовались для ликвидации врага, так как применение реактивного пехотного огнемета «Шмель» было невозможно.

    «В дальнейшем они («хоккеисты») в штурмах не принимают участие, они основную часть своей работы, такой специфической, самой сложной, выполнили», – заключил командир.

    Напомним, в субботу российские войска заняли здание городского совета в Курахово в ДНР и водрузили на нем российский флаг.

    Ранее врайоне села Успеновка к югу от Курахово в ДНР украинская группировка оказалась заблокированной в созданном российскими силами огневом мешке протяженностью более четырех километров. Вооруженные силы Украины также оказались заблокированы на территории Кураховской ТЭС, где они ранее оборудовали огневые позиции.

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    14 декабря 2024, 21:12 • Новости дня
    Кадыров рассказал о судьбе отказавшихся сдаться в плен украинских военных

    Кадыров заявил о ликвидации украинских бойцов, отказавшихся сдаться в плен

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Часова Яра бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали двух украинских военнослужащих, отказавшихся сдаться в плен, такая же судьба ждет всех, кто продолжит сопротивляться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Лидер Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации двух украинских военнослужащих. По его словам, это произошло в южном направлении Часова Яра, где штурмовики 4-й бригады 3-й общевойсковой армии ЮВО ВС РФ, возглавляемые командиром батальона с позывным «Шустрый», успешно обезвредили бойцов, отказавшихся сдаться в плен.

    Кадыров отметил, что сопротивление украинских военных привело к их ликвидации. Он подчеркнул, что такая участь ждет каждого, кто «осмелится сопротивляться».

    ГлаваЧечни добавил, что сдача в плен является единственным шансом для украинских военных сохранить свои жизни.

    Ранее Кадыров отменил приказ бойцам спецназа «Ахмат» «не брать пленных», гарантируя безопасность военнослужащим ВСУ, которые пожелают сдаться.

    Также Кадыров сообщил о гибели пленных солдат ВСУ из-за атаки украинского дрона.

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    14 декабря 2024, 18:55 • Новости дня
    Умер актер Николай Ледовских

    Умер актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских

    Умер актер Николай Ледовских

    Tекст: Мария Иванова

    Российский актер, фотохудожник и писатель Николай Ледовский, известный своими ролями в более чем полусотне проектов, включая такие сериалы, как «Интерны» и «Угрюм-река», скончался в возрасте 76 лет.

    Николай Ледовских, известный российский актер, фотохудожник и писатель, скончался 12 декабря, сообщает «Российская газета».

    Ледовских родился в 1947 году, окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1974 году по специальности «международная журналистика». Помимо актерской деятельности, он также был успешным журналистом, редактором и поэтом.

    Актерская карьера Ледовских началась в 2000-х, и за это время он принял участие в более чем 50 проектах. Среди его работ такие популярные сериалы, как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Адвокат», «Знаки судьбы», «Москва. Три вокзала», а также «Угрюм-река» и «Интерны». Каждая из этих ролей оставила свой след в российском кинематографе и полюбилась зрителям.

    Последней работой Николая Ледовских стала роль в «Балаболе», вышедшем в прошлом году.

    Ранее актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный по сериалу «Глухарь», был найден мертвым в квартире в Москве.

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    15 декабря 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
    ВС России уничтожили четыре пусковые установки ЗРК Patriot ВСУ
    @ Michal Fludra/ZUMA PRESS/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска, используя авиацию и артиллерию, уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, сообщило Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Как сообщается в сводке министерства, для уничтожения целей использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

    Кроме того, российские силы нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

    Ранее российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику.

    В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    15 декабря 2024, 10:36 • Новости дня
    Сотни украинских солдат блокированы в Курахово
    Сотни украинских солдат блокированы в Курахово
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несколько сотен украинских солдат оказались заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте, где продолжаются боевые действия, сообщили в силовых структурах.

    Источник уточнил, что только на территории ТЭС находятся минимум две сотни солдат. Также очаги противостояния зафиксированы в городской черте, передает РИА «Новости».

    Силовики отметили, что группировка украинских военных медленно, но уверенно подвергается уничтожению. ВСУ не предоставляют возможность покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска накануне заняли опорный пункт ВСУ у Успеновки, расположенной южнее Курахова, артиллеристы уничтожили блиндаж ВСУ в Запорожской области, а также ВС России подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

    Коментарии (8)
    15 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    Российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой народной республике, отразив ряд контратак ВСУ и нанеся значительные потери противнику, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение вооруженным формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и других в Харьковской области. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30, также уничтожен склад боеприпасов.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери ВСУ составили более 550 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.

    В результате действий группировки войск «Юг» освобожден Веселый Гай. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и несколько единиц тяжелого вооружения в Донецкой народной республике. Группировка войск «Центр» освободила Пушкино, уничтожив множество техники и отразив 10 контратак противника, уточнили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» и «Днепр» продолжили наступательные действия в Запорожской области, нанеся значительные потери ВСУ. Российские оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили важные объекты и средства противовоздушной обороны противника, включая радиолокационные станции и установки зенитных ракетных комплексов, добавили в ведомстве.

    «Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

    В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Петровка в ДНР. До этого сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    14 декабря 2024, 20:01 • Новости дня
    Основатель Mango погиб при падении в ущелье в Испании

    Основатель компании Mango Исак Андик погиб в Испании при падении в ущелье

    Tекст: Мария Иванова

    Исак Андик, основатель компании Mango и один из богатейших людей Испании, трагически погиб в Каталонии, упав в ущелье с высоты 150 метров во время экскурсии с семьей.

    Газета El Pais сообщила о трагической гибели Исака Андика, основателя компании Mango. Несчастный случай произошел в горах Каталонии, когда Андик, которому был 71 год, упал в ущелье в муниципалитете Кольбато.

    Газета La Vanguardia уточняет, что предприниматель находился на экскурсии с членами семьи и упал с высоты 150 метров.

    Исак Андик был известным бизнесменом и одним из богатейших людей Испании, отмечает ТАСС. Он родился в Турции и основал Mango в 1984 году. Появившись в Каталонии, компания выросла до международного уровня и признана одной из ведущих в индустрии моды.

    Ранее актер Джулиан Сэндс пропал в горах в США.

    В прошлом году американский миллиардер Джеймс Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо в день своего 70-летия, до этого в Лондоне российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий скончался после того, как его сбила машина и он пролежал в коме около недели.

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    14 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    Израиль нанес удары по военным объектам возле Дамаска

    Израильская авиация атаковала военные лагеря в Телль-Мнин и Хфейр в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по военным лагерям в Сирии, расположенным в горной местности Эль-Каламун, сообщил новостной портал Naharnet.

    По данным Naharnet, израильские истребители нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Дамаска. Атака была направлена на лагеря сирийской армии в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые находятся в горной местности Эль-Каламун, к западу от сирийской столицы. передает ТАСС.

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и поднявшихся столбах дыма над местом бомбардировки. На данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступало.

    Ранее лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии.

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    15 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    Онуфриенко: Масштабного продвижения в Запорожской области в ближайшее время ожидать не стоит
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оборона ВСУ в Запорожской области сосредоточена вокруг Великой Новоселки и Гуляйполя. Потеря данных населенных пунктов заметно осложнит положение противника на этом участке фронта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку.

    «Боевые действия на Запорожском направлении сохраняют относительно спокойный характер. Тем не менее российские войска продолжают медленное продвижение от Работино к Орехову. Это вынуждает противника удерживать на данном участке фронта значительные силы, не давая ВСУ сосредоточить усилия на более важных горячих точках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Имеются значимые успехи в Великой Новоселке. Наступающие российские подразделения постепенно подходят к населенному пункту с юга. С востока мы атакуем Новый Комар, что делает снабжение противника с севера невозможным. В украинской армии сложившееся положение оценивают как критическое», – отмечает он.

    «ВСУ понимают значимость Великой Новоселки. В случае ее освобождения, они столкнутся с угрозой потери всего участка фронта, вплоть до Гуляйполя. Оба населенных пункта – значимые укрепрайоны, вокруг которых у противника выстроена вся стратегия региональной обороны. Ситуация для Украины осложняется и отсутствием крупных резервов», – считает собеседник.

    «На этом фоне власти страны начинают эвакуацию из прифронтовых поселений. Так, например, стало известно о принудительном вывозе населения из Малой Токмачки. Тем не менее интерпретировать данные действия как подготовку к сдаче не стоит. Здесь стоит вспомнить пример Сумской области», – акцентирует эксперт.

    «Здесь украинские власти регулярно инициируют процедуры эвакуации. Однако наступления России в этом регионе в ближайшее время не предвидится. В целом масштабного продвижения в Запорожской области ожидать не стоит. Конечно, Орехов и Гуляйполе – важные со стратегической точки зрения пункты, но в настоящий момент у нас имеются более важные направления фронта», – заключил Онуфриенко.

    Ранее командование ВСУ запретило личному составу покидать Великую Новоселку. Данное решение было принято на фоне участившейся тенденции к сдаче в плен военных, присутствующих на данном участке. До этого российские войска успешно провели зачистку Нового Комара и Благодатного, расположенных неподалеку от населенного пункта.

    Кроме того, власти Украина объявили о принудительной эвакуации жителей села Малая Токмачка. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, вывоз населения носит срочный характер и связан он с резким ухудшением ситуации на Запорожском направлении.

    Он добавил, что российская армия постепенно приближается к окраинам села. Местные жители передают бойцам координаты размещения украинских сил, чтобы ускорить процесс освобождения региона. Помимо этого, продвижение наблюдается в районе села Белогорье, расположенного юго-восточнее Малой Токмачки.

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    15 декабря 2024, 13:52 • Новости дня
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    Венгрия получила от Киева «некультурный отказ» от разговора Орбана с Зеленским
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между премьером Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Сийярто, как сообщает РИА «Новости», заявил о некультурном отказе Киева в организации телефонного разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским. Сийярто пояснил, что после разговора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, он проинформировал об этом украинских коллег и попросил устроить возможность для беседы Орбана с Зеленским. Однако Венгрия получила отказ, что, по словам Сийярто, является беспрецедентным случаем в дипломатии.

    Сийярто сообщил, что обращение было сделано украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. По его словам, отказ был выражен в напряженной и некультурной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия предложила Украине рождественское перемирие и обмен пленными с Россией, но Владимир Зеленский отказался от этой инициативы. ФСБ передала Венгрии список для обмена пленными с Украиной. Кремль поддержал усилия Орбана по обмену пленными.

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    15 декабря 2024, 02:17 • Новости дня
    Мерц заявил об изоляции Шольца среди европейских лидеров
    Мерц заявил об изоляции Шольца среди европейских лидеров
    @ Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительство Германии в провале европейской политики и утверждал, что канцлер Олаф Шольц оказался политически изолирован в Евросоюзе.

    Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС, заявил, что правительство Германии потерпело неудачу в европейской политике, сообщило ТАСС.

    Он подчеркнул, что канцлер ФРГ Олаф Шольц оказывается в изоляции среди европейских лидеров. Мерц отметил, что большинство лидеров стран ЕС больше не проявляют интереса к встречам с Шольцем, и в пример привел недавний визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу, где обсуждалась политика в отношении Украины без участия немецкого канцлера.

    Мерц заявил, что правительство Германии демонстрирует незаинтересованность в европейской политике, что наносит ущерб стране и осложняет отношения с соседями. Он также привел в пример недавнее открытие собора Парижской Богоматери, где Макрон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали ситуацию на Украине. По словам Мерца, Шольц был приглашен, но не проявил желания участвовать в мероприятии.

    Лидер ХДС также указал на «фактический провал» участия Германии в европейской законотворческой деятельности. По его словам, «немецким голосованием» в Брюсселе называют постоянное воздержание Германии от голосования. Мерц утверждает, что за последние три года правительство ФРГ не предложило никаких инициатив для обсуждения в области политики беженцев или экономической политики в Брюсселе.

    До этого правая партия «Альтернатива для Германии» выдвинула сопредседателя  движения Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.

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