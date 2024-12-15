СК переквалифицировал дело о крушении «Волгонефть 212» на более тяжкое

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что уголовное дело по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в акватории Черного моря было переквалифицировано. Изменение произошло в связи с подтвердившейся гибелью члена экипажа судна. Дело переквалифицировано на часть вторую статьи 263 УК РФ, касающуюся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло по неосторожности смерть человека.

В сообщении на сайте Южной транспортной прокуратуры говорится, что Новороссийская транспортная прокуратура по поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания. Отмечается, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования крушения танкеров в Черном море, которое ведет ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.