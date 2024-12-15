Минприроды: Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения танкеров уточняется

Tекст: Ольга Иванова

Объем загрязнения в Керченском проливе после крушения двух танкеров марки «Волгонефть» уточняется, передает РИА «Новости». Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. Все действия находятся под контролем Росприроднадзора и Минприроды.

Южное управление Росприроднадзора также подтвердило, что его сотрудники совместно с представителями Морспасслужбы проводят замеры для оценки уровня загрязнения. «Специалисты Росприроднадзора сейчас находятся на месте и выполняют необходимые замеры для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов», – говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла с танкерами, перевозившими нефтепродукты, что потенциально представляет опасность для окружающей среды. Пока нет точных данных о масштабах утечки, но специалисты продолжают работать над установлением уровня загрязнения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.