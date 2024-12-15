Tекст: Ольга Иванова

В Одессе были замечены люди в военной форме, переодевавшиеся в Санта Клаусов. По сообщениям в сети, предполагается, что это могли быть сотрудники военкоматов, однако информация о том, раздавали ли они повестки прохожим, отсутствует, передает УНИАН.

Позднее агентство уточнило, что эти люди могли быть волонтерами, занимающимися покупкой подарков для детей. Однако, основание для такого заявления не было пояснено. Это сообщение вызвало широкий интерес и обсуждение в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года с целью немедленной отправки на фронт. Протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Олега Мельникова насильно мобилизовали и избили в военкомате после задержания на блокпосту.