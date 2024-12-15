Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.61 комментарий
Кадыров опроверг слухи о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию
Информация о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию не соответствует действительности, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», – заявил Кадыров в Telegram.
Кроме того, глава Чечни заверил, что в случае необходимости, если проблемы с поставкой пшеницы возникнут «по каким-либо невозможным и невероятным причинам», он готов будет обеспечить поставки через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Кадыров призвал «не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа».
Напомним, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам*» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ