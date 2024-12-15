Кадыров опроверг слухи о приостановке поставок пшеницы из России в Сирию

Tекст: Антон Антонов

«Искажена информация о задержании сухогрузов с коммерческим зерном, которое не имеет отношения к контракту между двумя странами», – заявил Кадыров в Telegram.

Кроме того, глава Чечни заверил, что в случае необходимости, если проблемы с поставкой пшеницы возникнут «по каким-либо невозможным и невероятным причинам», он готов будет обеспечить поставки через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кадыров призвал «не слушать слухи от врагов, которые стремятся отделить Сирию от стратегического партнера и братского народа».

Напомним, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам*» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.