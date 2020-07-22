У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в среду у берегов Аляски, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, очаг стихии залегал на глубине 13 км. Эпицентр находился в 836 км к юго-западу от американского города Анкоридж (штат Аляска), где проживают примерно 298 тыс. человек, передает ТАСС.

Напомним, 5 июля Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в воскресенье у берегов американского штата Аляска. Эпицентр находился в 219 км к югу от населенного пункта Санд-Пойнт, где проживают более одной тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.