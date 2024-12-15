После крушения танкера в Керченском проливе госпитализированы 11 человек

После крушения танкера в Черном море госпитализированы 11 человек с переохлаждением

Tекст: Дарья Григоренко

Кузнецов отметил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные девять – в состоянии средней тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил он, добавив, что координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, передает РИА «Новости».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил в своем Telegram-канале, что у всех госпитализированных зафиксировано переохлаждение, и врачи работают над их состоянием. По его словам, при необходимости пострадавшие будут перевезены в краевую больницу в Краснодар. Он заверил, что врачи продолжают оказывать необходимую помощь и контролируют ситуацию.

В воскресенье в районе порта Тамань второй танкер дрейфовал и в итоге сел на мель в 80 метрах от берега, запланирована эвакуация экипажа из 14 человек.

Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа.