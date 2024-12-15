Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.20 комментариев
После крушения танкера в Керченском проливе госпитализированы 11 человек
После крушения танкера в Черном море госпитализированы 11 человек с переохлаждением
11 человек, пострадавших при крушении танкера в Черном море, доставлены в городскую больницу Анапы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Кузнецов отметил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные девять – в состоянии средней тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнил он, добавив, что координацию помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, передает РИА «Новости».
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил в своем Telegram-канале, что у всех госпитализированных зафиксировано переохлаждение, и врачи работают над их состоянием. По его словам, при необходимости пострадавшие будут перевезены в краевую больницу в Краснодар. Он заверил, что врачи продолжают оказывать необходимую помощь и контролируют ситуацию.
В воскресенье в районе порта Тамань второй танкер дрейфовал и в итоге сел на мель в 80 метрах от берега, запланирована эвакуация экипажа из 14 человек.
Ранее сообщалось, что одно из уголовных дел по факту крушения танкера «Волгонефть 212» в Черном море переквалифицировано на более тяжкий состав в связи с гибелью члена экипажа.