Белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

Белорусский МИД поблагодарил Россию за помощь в возвращении дипломатов из Сирии

Tекст: Антон Антонов

Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука будет находиться в Минске «некоторое время на консультациях», после чего планируется провести углубленную оценку обстановки, сообщили в МИД Белоруссии.

Глаз также отметил, что министерство иностранных дел выражает признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию, передает РИА «Новости».

«В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам», – сообщил он.

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России информировал о частичной эвакуации персонала российских загранпредставительств в Дамаске и дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам*» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.