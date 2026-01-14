В Британии отказались от внедрения цифровых удостоверений личности

Стармер отказался от цифровых удостоверений личности из-за недовольства граждан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Британии Кир Стармер не будет вводить обязательные цифровые удостоверения личности в стране, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Вместо этого работникам предоставят выбор использовать другие документы для подтверждения своей личности и права на трудоустройство. Власти объяснили это тем, что возрастные сотрудники могли бы столкнуться с трудностями при загрузке цифрового удостоверения на телефон, что создавало бы угрозу их увольнения.

Газета The Times отмечает, что Стармер уже в тринадцатый раз изменил свою позицию по ключевым вопросам с момента вступления в должность в июле 2024 года. Сейчас в Британии отсутствует внутренний единый документ, удостоверяющий личность, аналогичный российскому паспорту или европейской пластиковой карте с чипом. Граждане страны обычно подтверждают личность с помощью водительских прав, счетов за коммунальные услуги и писем от налоговой службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 26 сентября Стармер пообещал ввести к концу 2029 года бесплатные цифровые удостоверения личности, обязательные для права на работу.

Онлайн-петицию против инициативы подписали почти 3 млн человек, заявив, что это приведет к массовой слежке и цифровому контролю.

