Премьер Британии заявил о планах ввести цифровые удостоверения личности

Премьер Британии Стармер заявил о планах ввести цифровые удостоверения личности

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Позвольте сказать прямо: у вас не будет возможности работать в Соединенном Королевстве, если у вас не будет цифрового документа». Нововведение планируют реализовать до конца срока нынешнего парламента, то есть до 2029 года, передает ТАСС.

Стармер признал, что ранее власти делали недостаточно для борьбы с нелегальной иммиграцией, и отметил, что внедрение цифровых удостоверений позволит ограничить прием на работу тех, кто не имеет на это права. По задумке правительства Лейбористской партии, цифровой документ станет обязательным для всех, кто находится в Британии на законных основаниях, включая как граждан страны, так и иностранцев.

Как уточняет Financial Times, детали схемы пока не объявлены и она должна быть одобрена парламентом. Издание напоминает, что в начале 2000-х лейбористы уже пытались ввести подобную систему, однако проект столкнулся с критикой из-за высокой стоимости и опасений по поводу неприкосновенности частной жизни. В Британии исторически отсутствует внутренний документ, удостоверяющий личность, аналогичный российскому паспорту или европейским картам с чипом – обычно граждане используют водительские права, счета за коммунальные услуги и письма от налоговых органов.

