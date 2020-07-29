Жена Цепкало объяснила его выезд в Россию В Белоруссии заявили о задержании сотрудников иностранной ЧВК 29 июля 2020, 12:49 Текст: Наталья Ануфриева

Правоохранители Белоруссии задержали под Минском 32 сотрудника иностранной частной военной компании. Об этом сообщает БелТА. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто и как превращает Белоруссию в Украину.

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