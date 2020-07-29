Стали известны гонорары Ефремова в «Современнике»

СМИ проанализировали госконтракты, заключенные театром «Современник» с Михаилом Ефремовым.

Суммы, предусмотренные в договорах, варьировались от 900 тысяч до 7,7 млн рублей, передает «Комсомольская правда».

За одну постановку в Москве и Подмосковье артист зарабатывал 100 тыс. рублей. Во время гастролей сумма увеличивалась до 200 тысяч за спектакль. Дополнительно за каждую репитицию Ефремов получал по 10 тыс. рублей.

Всего с 2016 по 2020 год контракты с «Современником» принесли ему 32,3 млн рублей.

Напомним, в среду Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Он заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актер. Также он отказался от дачи показаний во время следствия.

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