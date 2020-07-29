Ефремов отказался от дачи показаний во время следствия

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, в ходе следствия отказался от дачи показаний.

Источник, близкий к следствию, сообщил, что Ефремов «до сих пор не дал показания», передает ТАСС.

«Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания», – сказал он.

Между тем Пресненский суд Москвы отложил на 30 июля предварительное слушание уголовного дела в отношении Ефремова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание отложено из-за неявки адвокатов артиста. Ранее они предупреждали, что из-за занятости в других процессах не смогут принять участие в предварительном слушании.

Напомним, в среду Ефремова увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.

Артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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