Ефремов отправился на первое заседание по делу о ДТП

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

Ефремов вышел из квартиры, в которой он находится под домашним арестом, в сопровождении судебного пристава в маске и кепке. На вопросы журналистов актер не отвечал, передает РИА «Новости».

Судебное заседание назначено на 11.00 мск. Согласно УПК, данная стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, как актер готовится к суду по делу о смертельном ДТП.

Дело рассмотрит судья, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко и футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.





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