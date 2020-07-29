Ефремов заявил в суде, что он не актер

Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, заявил в суде, что он индивидуальный предприниматель, а не актер, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«У него нормальное состояние, спокойное. Он заявил, что не актер, а индивидуальный предприниматель», – передает ТАСС слова Добровинского.

Напомним, ранее в среду Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, увезли в Пресненский суд столицы на предварительное слушание.

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