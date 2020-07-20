Уровень доверия к ОП и СПЧ за полгода вырос в два раза

Число россиян, испытывающих доверие к Общественной палате России и Совету при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, за полгода выросло примерно в два раза, следует из результатов исследований Фонда общественного мнения и Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, в конце 2019 года о положительном отношении к Общественной палате заявили 20% респондентов, к СПЧ – 28%. По состоянию же на июнь этого года, доверяют и «скорее доверяют» ОП уже 37% опрошенных, и 48% соответственно.

«Мне кажется, рост доверия к этим институтам связан, прежде всего, с тем, что в период пика пандемии и последовавшей самоизоляции, ОП и СПЧ поднимали вопросы защиты трудовых, социальных прав граждан. Не могу сказать, что эта деятельность была во всем последовательна и целенаправленна, но она была заметна. Отдельная тема – привлечение внимания органов власти к поддержке социально ориентированных, волнотерских НКО, которые поддерживали социально незащищённых граждан. В итоге состоялось онлайн-совещание президента с лидерами этих НКО, мерам поддержки гражданского сектора дан зеленый свет. Думаю, общество услышало голос СПЧ в защиту прав осужденных и находящихся в СИЗО, выступления против необоснованно начисленных штрафов, против задержаний в ходе одиночных пикетов. Как руководитель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, вместе с коллегами и юристами мы постоянно поднимали проблему возвращения россиян, застрявших за рубежом, продолжаем эту работу и сейчас, в том числе правовое консультирование», – передает официальный сайт РАПСИ слова члена СПЧ Александра Брода.

Напомним, 8 июля СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции.