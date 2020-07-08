СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагает провести административную амнистию выписанных гражданам штрафов за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий, следует из доклада организации.

«Председатель Совета Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения «Социальный мониторинг», но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, в результате самовольного покидания места жительства произошло заражение другого человека). Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», – передает РИА «Новости» текст доклада.

Таким образом, по мнению правозащитников, с юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Госдумой акта об административной амнистии, такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции и не противоречит административному законодательству.

Помимо этого, Совет рекомендует уполномоченным органам государственной власти, в первую очередь Роспотребнадзору, разработать и опубликовать официальные разъяснения, основанные на имеющихся научных исследованиях, относительно факторов риска при проведении церемонии похорон лиц, погибших от коронавируса, а также рекомендации по организации таких церемоний.

Напомним, ранее московские власти отменили 3471 штраф, выписанный по ошибке самих водителей, которые неправильно ввели номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску.