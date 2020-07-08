СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции

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8 июля, среда  |  Последнее обновление — 15:50  |  vz.ru
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Курс рубля начал вести себя парадоксально

Причины ослабления рубля не внешние, а внутренниеФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российская валюта оказалась среди сильнее всего упавших по отношению к американскому доллару за последнее время. За месяц курс ослаб на целых четыре рубля. При этом цены на нефть сохраняются примерно на одном уровне, а значит, казалось бы, рубль тоже должен был быть стабилен. Что происходит с российской валютой и каким будет ее курс в ближайшее время? Подробности...
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Чего не хватает Украине для «битвы за Севастополь»

В украинской армии есть десантники (на фото), но только их не на чем доставить в КрымФото: facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
Главком украинских ВМС контр-адмирал Неижпапа признался, что готовится к масштабной войне с Россией, собираясь отбить Крым. Понятно, что это заявление – наивная бравада. Нынешняя нищая Украина не готова к войне. Но если взглянуть на дело сугубо с точки зрения военной теории, каким боевым потенциалом должна и впрямь обладать Украина, чтобы всерьез попытаться завоевать Крым? Подробности...
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Главный инфекционист России: Подъема заболеваемости COVID-19 исключить нельзя

Многие россияне стали легкомысленно относиться к противоэпидемической безопасностиФото: Михаил Терещенко/ТАСС
«Расслабляться рано. В России заработало авиасообщение, есть риск завоза коронавируса из регионов, где пик заболеваемости еще не пройден. Необходимо сохранять осторожность, продолжать в общественных местах носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД новый главный внештатный инфекционист России Владимир Чуланов. Подробности...
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Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

Популярное у американских школьников приложение заподозрили в сливе данных китайским коммунистамФото: REUTERS/Dado Ruvic
Мегапопулярное приложение по обмену видеороликами TikTok может быть заблокировано в США. Компанию, которая владеет любимой игрушкой миллионов подростков – в том числе и российских школьников – заподозрили в сотрудничестве с китайской разведкой. В Индии TikTok уже запретили. Может быть, то же самое сделать и в России? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Что скажет защита в оправдание Ивана Сафронова

Виктор Сокирко, военный корреспондент
Журналист не является носителем секретов, даже пусть он является информированным человеком в той или иной области. Но журналисту никак не добраться до настоящих секретов, представляющих гостайну. Подробности...
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Гомосексуализм как высшая стадия империализма

Алексей Алешковский, сценарист
Отношение к правам секс-меньшинств проходит пять традиционных стадий: отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Но в самых прогрессивных обществах мы можем обнаружить и шестую стадию: пропаганды. Подробности...
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Навальный шлет привет из «святых 90-х»

Максим Соколов, публицист
В 90-е была процветающая профессия политтехнолога, построенная по принципу «Весенний день год кормит». Политтехнолог выезжал в регион, поднимал предвыборные бюджеты, день голосования проходил, после чего с богатыми (или уж какими есть) трофеями отправлялся отдыхать от трудов праведных. Подробности...
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    Китай нахамил США

    Шесть соборов, менявших веру

    Глава Китая поборол главного врага

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      На российских пляжах заканчиваются свободные места

      В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июля
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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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              НОВОСТЬ ЧАСА:СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции
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              СПЧ выступил за амнистию для получивших штрафы за нарушение самоизоляции

                 8 июля 2020, 14:54
              Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагает провести административную амнистию выписанных гражданам штрафов за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий, следует из доклада организации.

              «Председатель Совета Валерий Фадеев предложил отменить в досудебном порядке не только те штрафы, которые были начислены в результате сбоев приложения «Социальный мониторинг», но и все остальные штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, в результате самовольного покидания места жительства произошло заражение другого человека). Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», – передает РИА «Новости» текст доклада.

              Таким образом, по мнению правозащитников, с юридической точки зрения отмена штрафов может быть произведена путем издания Госдумой акта об административной амнистии, такая амнистия не имеет прецедентов в российской истории, однако полностью соответствует Конституции и не противоречит административному законодательству.

              Помимо этого, Совет рекомендует уполномоченным органам государственной власти, в первую очередь Роспотребнадзору, разработать и опубликовать официальные разъяснения, основанные на имеющихся научных исследованиях, относительно факторов риска при проведении церемонии похорон лиц, погибших от коронавируса, а также рекомендации по организации таких церемоний.

              Напомним, ранее московские власти отменили 3471 штраф, выписанный по ошибке самих водителей, которые неправильно ввели номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску.


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