Twitter удалил видео Трампа о смерти афроамериканца Флойда

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5 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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Главная цель России в Ливии не связана с поражениями Хафтара

Поражение войск фельдмаршала Хафтара под Триполи пока еще не стало победой его враговФото: Karine Pierre/Reuters
Многим казалось, что в ливийской гражданской войне Москва подыгрывает Хафтару. Однако на деле Москва сумела сохранить доверительный контакт и с его врагами из Правительства национального согласия (ПНС). Неслучайно сразу после крупного разгрома войск Хафтара в аэропорту Триполи, ПНС отправила делегацию в Москву. Как России защитить свои интересы в Ливии, если расклад сил там решительно изменился? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С чиновниками-вотчинниками не будет «НЭПа 2.0»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Глядя на ситуацию в Норильске, приходится констатировать, что со времён крепостного права или даже вотчинного управления в умах иных чиновников мало что изменилось. Москва далеко, авось не заметят, по-тихому проскочим, а там ладно. Подробности...
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Эта Америка сломалась, несите новую

Алексей Алешковский, сценарист
После 11 сентября либералы жаловались, что США превращаются в полицейское государство. Сегодня оно стоит на коленях перед мародерами. Это – свобода? Перспектива у такой «свободы» одна – то же полицейское государство, только в худшем изводе. Подробности...
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Будет ли новая холодная война

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Китай формирует свою идеологию, правда, опять пытаясь скрестить западный Модерн со своим цивилизационным опытом. Отказ же от идеологии вообще – заведомый проигрыш в холодной войне с Западом. Подробности...
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      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

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              Twitter удалил видео Трампа о смерти афроамериканца Флойда

              5 июня 2020, 08:42

              Текст: Алина Назарова

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              Администрация Twitter удалила видеоролик президента США Дональда Трампа, посвященный смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в Миннеаполисе, сообщает избирательный штаб главы Белого дома.

              «Twitter и Джек (генеральный директор компании Twitter Джек Дорси) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», – говорится в Twitter избирательного штаба Трампа.

              Там добавили, что видеоролик от 3 июня был удален «в ответ на сообщение правообладателя авторских прав». Штаб Трампа разместил ссылку на видео на хостинге YouTube. В ролике продолжительностью около четырех минут президент США предупреждает об «угрозе насилия и анархии», исходящей от «радикальных левацких группировок». На видео также есть кадры беспорядков и грабежей сменяются кадрами полицейских, братающихся с гражданским населением, и уборки мусора на улицах, передает ТАСС.

              «Данный случай является очередным напоминанием того, что Twitter устанавливает правила по собственному усмотрению», – заявил газете The Hill официальный представитель штаба президента Эндрю Кларк. По его оценке, администрация сети микроблогов «неоднократно не могла объяснить, почему ее правила, видимо, касаются только избирательной кампании Трампа». Кларк назвал удаление видео «эскалацией двойных стандартов».

              На прошлой неделе администрация Twitter также скрыла сообщение президента США Дональда Трампа с угрозой направить в Миннеаполис нацгвардию для подавления беспорядков.

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