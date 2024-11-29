Цена нефти Brent на ICE упала ниже 72 долларов

Фьючерс Brent на ICE достиг 71,88 доллара, снизившись на 1,24%

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 18 ноября, сообщает ТАСС. Согласно данным торгов на 22:25 мск, цена Brent снизилась на 1,09%, достигнув отметки 71,99 доллара за баррель.



К 22:38 мск фьючерс на Brent продолжил падение и торговался на уровне 71,88 доллара, снизившись на 1,24%. В это время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе также потерял в цене, упав на 0,96% до 68,06 доллара за баррель.

Аналитики связывают падение цен на нефть с изменениями на рынке и текущими экономическими условиями, включая возможные изменения в спросе и предложении. Текущая динамика цен может повлиять на мировую экономику и энергетическую политику стран, зависящих от экспорта нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в четверг опускались в ожидании решений ОПЕК+ по добыче, в то время как цена февральских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,3%, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,35%. В среду мировые цены на нефть росли после выхода данных о запасах в США, увеличиваясь на 0,06% для Brent и 0,12% для WTI, на фоне ожидания, что ОПЕК+ может отложить увеличение добычи. Во вторник цены на нефть начали расти из-за неопределенности развития конфликтов между странами Ближнего Востока, с увеличением на 0,15% для Brent и 0,25% для WTI.

