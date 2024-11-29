Посол России в Британии Келин: Поставки Лондоном ракет ВСУ чреваты столкновением ядерных держав

Tекст: Дарья Григоренко

Келин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что очередная партия таких ракет была передана несколько недель назад. По словам Келина, несмотря на отсутствие официальных заявлений о разрешении использовать ракеты для ударов по территории России, они уже были применены по Курской области, передает ТАСС.

Он отметил, что британские власти проигнорировали предупреждения России, что привело к эскалации конфликта на Украине. Это может усилить стратегические риски и в худшем случае привести к столкновению ядерных держав, подчеркнул посол.

Во вторник стало известно, что Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.

Ранее глава британского МВД Иветт Купер заверила, что Британия продолжит поддерживать Украину, несмотря на запуск Россией новой ракеты «Орешник» средней дальности.