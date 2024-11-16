16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.51 комментарий
Пашинян провел переговоры с Трампом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил с победившим на выборах в США Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Пашинян поздравил Трампа с победой на президентских выборах и рассказал о последних достижениях и состоянии двусторонних отношений между Арменией и США, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
В разговоре также обсуждались вопросы региональной повестки.
Ранее Washington Post заявляла, что президент России Владимир Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг это сообщение.