Пашинян провел переговоры с Трампом

  • Новость часаОппозиция Абхазии отвергла условия Бжании
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике
    Маск пообещал «уничтожить» призвавших расследовать его «связи» с Россией
    WSJ: Украина создает «роботов-убийц», устойчивых к системам РЭБ России
    Учения показали уязвимость британских авианосцев
    Умерла заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная
    Corriere della Sera: После звонка Шольца Путину позвонят другие европейские лидеры
    Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    51 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    11 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    24 комментария
    16 ноября 2024, 18:03 • Новости дня

    Пашинян провел переговоры с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил с победившим на выборах в США Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

    Пашинян поздравил Трампа с победой на президентских выборах и рассказал о последних достижениях и состоянии двусторонних отношений между Арменией и США, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В разговоре также обсуждались вопросы региональной повестки.

    Ранее Washington Post заявляла, что президент России Владимир Путин и Трамп якобы уже провели телефонный разговор. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг это сообщение.

    15 ноября 2024, 06:20 • Новости дня
    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу в переговорах по Украине

    Экс-заместитель генсека НАТО предложила России пойти на три уступки по Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России согласиться на три уступки в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявила экс-заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер.

    «Никому не нужно выходить из этого конфликта с сокрушительным поражением», – приводит слова Гетемюллер РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Первой уступкой, по ее мнению, может стать формулировка в соглашении о прекращении огня, аналогичная случаю Германии после Второй мировой войны. Тогда территориальная целостность Германии была сохранена, а разделение страны на восточные и западные регионы не считалось постоянным.

    Гетемюллер также предложила вторую уступку, связанную с вступлением Украины в НАТО. Она считает, что этот процесс не должен быть «отложен на неопределенный срок», а «проработан в течение неопределенного периода», подчеркивая, что Киеву потребуется долгое время для выполнения необходимых условий.

    Третья уступка, по мнению Гетемюллер, должна касаться возобновления переговоров между Россией и США по вопросам контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что нынешние планы Трампа предполагают заморозку линии фронта на Украине, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, даже «хуже».

    Коментарии (92)
    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

    Коментарии (18)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2024, 19:02 • Новости дня
    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»

    Сталлоне сравнил Трампа с Джорджем Вашингтоном на гала-вечере в Мар-а-Лаго

    Сталлоне назвал Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильвестр Сталлоне, выступая на гала-вечере в Мар-а-Лаго, назвал Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном» и выразил восхищение его достижениями после победы на выборах.

    Сильвестр Сталлоне, известный актер и режиссер, выступил с речью на гала-вечере, организованном America First Policy Institute в клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает AP News, Сталлоне назвал будущего президента Дональда Трампа «вторым Джорджем Вашингтоном», утверждая, что его достижения впечатляют и сравнимы с подвигами отцов-основателей США.

    Во время своей речи Сталлоне подчеркнул, что Трамп – это «мифический персонаж», который смог достичь невероятного успеха. «Никто в мире не смог бы сделать то, что он сделал», – заявил актер, добавив, что его восхищение Трампом сравнимо с тем, чем было восхищение Джорджем Вашингтоном за защиту страны.

    Сталлоне также отметил, что, как и Вашингтон, Трамп может изменить мир к лучшему. «Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он не знал, что изменит мир. И вот у нас есть второй Джордж Вашингтон», – сказал актер.

    Сталлоне, поддерживавший республиканцев в прошлом, ранее также высказывал свою симпатию к Трампу, но не был активным в предыдущих избирательных циклах. В интервью Variety в 2016 году он признавался, что восхищается Трампом, но сомневался, как такие личности, как Арнольд Шварценеггер или Бейб Рут, могут управлять миром.

    Ранее сообщалось, что американский актер Джек Блэк отменил тур своей сатирической рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на Трампа. На одном из концертов Гэсс, загадывая желание на свой день рождения, заявил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа». В итоге из-за шквала осуждения Tenacious D отменила тур, а австралийский сенатор Ральф Бабет заявил, что группа должна быть незамедлительно депортирована из страны. Позже Гэсс извинился за шутку и назвал ее «ужасной ошибкой».

    Коментарии (20)
    16 ноября 2024, 03:36 • Новости дня
    Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома

    Кэролайн Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома

    Трамп назначил Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома
    @ Jabin Botsford/Reuters

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал Кэролайн Ливитт на пост пресс-секретаря Белого дома, она станет самой молодой на этой должности в возрасте 27 лет, говорится в сообщении переходной команды республиканца.

    Сообщается, что Ливитт ранее работала в команде Трампа в качестве пресс-секретаря его предвыборной кампании. Она также занимала должность помощника пресс-секретаря в предыдущей администрации Трампа. Этот опыт позволил ей завоевать доверие избранного президента и получить новое назначение, передает ТАСС.

    До этого стало известно, что Трамп хочет видеть сенатора Марко Рубио госсекретарем в своей новой администрации.

    Коментарии (9)
    13 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дональд Трамп, который одержал победу на выборах в США, открыто заявил о своей готовности баллотироваться на третий президентский срок, если удастся найти способ обойти положения американской конституции.

    В своем заявлении Трамп отметил: «Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: «Он хорош, мы должны придумать что-то еще», передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    Согласно действующим нормам Конституции США, одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков, что делает невозможным выдвижение Трампа в 2028 году.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    В субботу Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

    Коментарии (10)
    14 ноября 2024, 20:54 • Новости дня
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России пойти на ряд компромиссов при обсуждении способов прекращения конфликта на Украине, считает бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По ее мнению, подобные инициативы могут быть согласованы с Москвой.

    Геттемюллер в статье для Financial Times сообщила, что Трамп может инициироватьь три варианта уступок, которые, по ее мнению, не вызовут у Москвы несогласия, передает Газета.Ru.

    По ее словам, первый вариант предполагает, что США предложат формулировки для соглашения о прекращении огня, аналогичные тем, что использовались для Западной Германии после Второй мировой войны – территориальная целостность страны была сохранена, а отделение ФРГ от востока не предусматривалось навсегда. Это, как считает Геттемюллер, могло бы стать одной из возможных уступок Москвы.

    Вторым вариантом является предложение отложить вопрос о вступлении Украины в НАТО на неопределенное время. Такой шаг позволил бы России смириться с потенциальным вступлением Украины в альянс. Геттемюллер отмечает, что расширение НАТО за счет Украины при таком подходе может быть заморожено на 20 лет.

    Третья предлагаемая уступка связана с переговорами по стратегической ядерной стабильности. США, по мнению Геттемюллер, могли бы заявить о необходимости возвращения России к переговорам по контролю над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. Эти предложения представляют собой возможные шаги для урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее FoxNews сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной.

    В воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису и контролю над европейскими делами.

    Коментарии (21)
    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

    Коментарии (4)
    13 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США

    Байден и Трамп обсудили мирную передачу власти в США

    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Отмечается, что на встрече лидеры обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США. «Политика – это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно», – заявил Трамп, подчеркивая ту атмосферу, в которой проходила встреча. Байден ответил краткой репликой: «Пожалуйста», передает РИА «Новости».

    Встреча в Овальном кабинете прошла в присутствии журналистов и стала символическим шагом, указывающим на соблюдение демократических процедур.

    Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США активно разрабатывают стратегию противодействия политике Дональда Трампа, которая может обесценить достижения Джо Байдена на посту президента страны.

    В воскресенье помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов.

    Коментарии (4)
    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, заявляла, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


    Коментарии (5)
    15 ноября 2024, 06:43 • Новости дня
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что собирается «очень усердно работать» над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.

    На торжественном вечере в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Трамп заявил: «Мы будем работать над (ситуацией) на Ближнем Востоке, и мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому должен быть положен конец».

    По словам Трампа, судя по сообщениям, с которыми он ознакомился, «за три дня убиты тысячи людей». Трамп уточнил, что речь идет о солдатах. «Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим», – приводит его слова ТАСС.

    На торжественном вечере также выступил предприниматель Илон Маск. Он заявил: «Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен».

    Напомним, Трамп не раз давал понять, что намерен прекратить конфликт на Украине мирным, политико-дипломатическим путем, а также существенно сократить помощь Украине.

    Wall Street Journal пишет, что советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях. Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Коментарии (14)
    14 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Байден и Трамп обсудили Украину

    На встрече в Белом доме Байден и Трамп обсудили вопрос поддержки Украины

    Байден и Трамп обсудили Украину
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    По словам Салливана, Байден объяснил, что поддержка Украины якобы направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы повлиять на Соединенные Штаты.

    При этом администрация Байдена не уверена в том, какой подход к Украине выберет команда Трампа. Салливан заявил: «На данный момент мы видим, что поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось», – передает ТАСС.

    Трамп в интервью New York Post сообщил о расхождении мнений с Байденом относительно украинского конфликта. Трамп отметил важность понимания взглядов Байдена и сообщил, что они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча Байдена и Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о планах Байдена до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа

    Обеспечить безопасность в резиденции Трампа сложно из-за отсутствия ограничений для гостей

    CNN сообщил о сложностях с безопасностью в резиденции Трампа
    @ Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сложности с безопасностью в резиденции Трампа Мар-а-Лаго вызваны отсутствием ограничений для гостей, что приводит к проблемам с контрразведкой и безопасностью.

    По данным источников телеканала CNN, отсутствие ограничений на посещение гостей членами клуба приводит к хаотичной ситуации, что создает значительные трудности для контрразведки и безопасности. Эти условия делают практически невозможной подготовку к предотвращению потенциальных угроз.

    Секретная служба США усилила меры безопасности после выборов в США. Для наблюдения и обнаружения взрывчатых веществ используются собаки-роботы. Ожидается, что Дональд Трамп может сменить директора Секретной службы Рональда Роу.

    Трамп, который уже занимал пост президента США после выборов 2016 года, вновь выиграл выборы, прошедшие 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от демократов Камала Харрис признала свое поражение, а президент Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать 17 декабря, а новый состав Конгресса утвердит результаты голосования 6 января. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа. Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности в своей будущей администрации. Администрация уходящего президента США Джо Байдена может предпринять недружественные шаги против России в последние месяцы своего существования, считает представитель МИД Мария Захарова.

    Коментарии (6)
    13 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме

    CNN сообщил о планах Мелании Трамп проводить время во Флориде и Нью-Йорке

    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Мелания Трамп не намерена постоянно проживать в Белом доме после инаугурации Дональда Трампа, предпочитая проводить время во Флориде и Нью-Йорке.

    Телеканал CNN сообщил, что супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп, вероятно, не будет регулярно проживать в Белом доме после инаугурации. Это решение связано с ее желанием сохранить определенную степень автономии, а также уже сложившийся образ жизни в семейной резиденции во Флориде и Нью-Йорке.

    По информации CNN, Мелания Трамп предпочитает проводить большую часть времени во Флориде, где у нее есть круг друзей, и в Нью-Йорке, где их сын Бэррон Трамп учится в университете. Также ожидается, что Мелания будет присутствовать на крупных мероприятиях вместе с мужем и продвигать свои инициативы в качестве первой леди.

    Известно, что Дональд Трамп планирует, как и в первый президентский срок, проводить зимние выходные в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде и летние – в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Напомним, что Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, обойдя представителя демократов Камалу Харрис. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США.

    Спецпрокурор Джек Смит, который вел дела против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку к январю, чтобы завершить свои дела до возвращения Трампа в Белый дом.

    Илон Маск и бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство по эффективности в правительстве США, которое будет работать вне госструктур для радикального реформирования системы, объявил Дональд Трамп.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру
    Лукашенко: Хотелось бы, чтобы Трамп сделал Америку великой не во вред всему миру
    @ Rafiq Maqbool/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссиии Александр Лукашенко выразил надежду, что Дональд Трамп, стремясь сделать Америку великой, будет действовать осторожно и не создаст проблем для остального мира, избегая конфронтации с Россией и Китаем.

    Лукашенко считает, что первый срок президентства Трампа должен был научить его осторожности в международных делах. «Очень хотелось бы, чтобы он сделал Америку великой не во вред нам, не во вред всему миру и не столкнулся с Россией, с Китаем и со всеми вместе. Надо очень аккуратно», – отметил Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Белорусский лидер также подчеркнул важность выполнения Трампом своих предвыборных обещаний теперь, когда итоги выборов в США уже подведены и имя победителя известно. Он выразил уверенность, что Трамп, благодаря своему опыту, сможет добиться поставленных целей без негативных последствий для мира, добавив, что США остаются ведущей экономикой и страной, влияющей на мировую политику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил выдвинуть бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае прекращения всех войн. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко пожелал Трампу сделать Америку снова великой.

    Коментарии (40)
    15 ноября 2024, 08:53 • Новости дня
    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    The Wall Street Journal: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР

    WSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
    @ Phil Schmitten/United States Department of Defense/Wikipedia

    Tекст: Александра Юдина

    США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала из-за якобы угроз со стороны Китая, России и КНДР, пишет The Wall Street Journal.

    Издание отмечает, что США могут пойти на увеличение своего ядерного арсенала из-за угроз, якобы поступающих со стороны Китая, России и КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Это решение будет принято будущей администрацией Дональда Трампа, который победил на президентских выборах.

    Wall Street Journal пишет, что США должны быть готовы «расширить свои ядерные силы для предотвращения растущих угроз», а окончательное решение о развертывании дополнительных ядерных вооружений остается за новой администрацией Трампа. На данный момент в Пентагоне продолжается обсуждение планов обороны.

    Издание подчеркивает, что США видят угрозу в наращивании военных сил Китаем и КНДР, а также в приостановке диалога с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что США и их союзники ответят скоординированными политическими решениями на якобы имеющее место участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что около 10 тысяч северокорейских солдат якобы прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ.

    Коментарии (4)
    Главное
    Силовики поддержали президента Абхазии
    Три тысячи украинских военных оказались под угрозой окружения
    Косачев заявил о поддержке Россией конституционного строя в Абхазии
    Глава крымского парламента предложил референдум для спасения Украины
    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
    Число отравившихся в столовой Новочебоксарска достигло 205 человек
    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............