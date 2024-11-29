Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.4 комментария
Россельхознадзор: Расширение продэмбарго на Новую Зеландию не повлияет на импорт АПК
Россельхознадзор: Продэмбарго против Новой Зеландии не скажется на импорте АПК в Россию
Россельхознадзор заявил, что добавление Новой Зеландии в список продэмбарго не окажет влияния на импорт агропромышленной продукции в Россию, несмотря на продление запрета до 2026 года.
В пресс-службе Россельхознадзора уверены, что это решение не приведет к заметным изменениям в текущих поставках, сообщает ТАСС.
Отмечается, что основными поставщиками сельхозпродукции в Россию остаются другие страны, не попавшие под действие санкций и эмбарго.
Напомним, Россия продлила действие продовольственного эмбарго на ряд стран до конца 2026 года в ответ на введенные против нее санкции, включив в список также Новую Зеландию.