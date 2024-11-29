Россельхознадзор: Расширение продэмбарго на Новую Зеландию не повлияет на импорт АПК

Россельхознадзор: Продэмбарго против Новой Зеландии не скажется на импорте АПК в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

В пресс-службе Россельхознадзора уверены, что это решение не приведет к заметным изменениям в текущих поставках, сообщает ТАСС.

Отмечается, что основными поставщиками сельхозпродукции в Россию остаются другие страны, не попавшие под действие санкций и эмбарго.

Напомним, Россия продлила действие продовольственного эмбарго на ряд стран до конца 2026 года в ответ на введенные против нее санкции, включив в список также Новую Зеландию.