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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    10 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    30 ноября 2024, 05:42 • Новости дня

    Объявленная в розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

    Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова зарегистрировала стартап May23 в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    Дарья Богданова, правнучка легендарного летчика Чкалова, зарегистрировала стартап в бельгийской провинции Брабант, несмотря на международный розыск по обвинению в призывах к терроризму.

    Как передает РИА «Новости», правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова, находящаяся в международном розыске по обвинению в призывах к терроризму, зарегистрировала стартап в Бельгии. Проект получил название May23 и размещен в пригороде Левена, Фламандский Брабант.

    Согласно бельгийским регистрационным документам, стартап May23 занимается разнообразной деятельностью, включая производство мыла и моющих средств, книгоиздание, организацию мероприятий, а также производство обучающих фильмов и видеоклипов. Богданова зарегистрирована как самозанятый предприниматель в Бельгии и платит налоги.

    По данным правоохранительных органов, в апреле против Богдановой было возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности. Это произошло после интервью иноагенту Олегу Кашину*, где она высказала такие призывы. Богданову заочно арестовали в ноябре, и она была объявлена в международный розыск, а Росфинмониторинг внес ее в список террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правнучку Валерия Чкалова, Дарью Богданову, обвинили в призывах к терроризму и поместили в перечень экстремистов и террористов за оправдание терроризма в интервью с Олегом Кашиным. Богданова сбежала за границу и объявлена в международный розыск, ее обвиняют по статье, предусматривающей до семи лет лишения свободы. Она не стала обжаловать заочный арест, и решение суда вступило в законную силу.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    29 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС

    Стало известно об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед налоговой инспекцией

    СМИ рассказали об исчезновении 1,5 млрд долга Блиновской перед ФНС
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    У блогера Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», исчез долг в 1,5 млрд рублей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), пишут СМИ.

    Несмотря на то что Блиновская в настоящее время находится в следственном изоляторе, никаких долгов перед российской налоговой у нее не числится, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Life.

    Налоговый юрист Блиновской выразил удивление по поводу этой ситуации, заявив, что не понимает, как произошла ликвидация такого крупного долга.

    Ранее арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества после обвинений в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей. Федеральная налоговая служба России ликвидировала ИП Блиновской в связи с признанием ее банкротом вскоре после решения суда.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 11:33 • Новости дня
    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог Гвритишвили: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию

    Политолог: У Запада остался последний рычаг давления на Грузию
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты в Грузии поддерживают в основном те люди, которые финансово тесно связаны с западными государствами. Большинство населения доверяет правительству республики и верит, что у него есть хорошо выверенный план действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Игорь Гвритишвили. Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг.

    «Евросоюз еще летом приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро. В Брюсселе это решение объясняли якобы неправильными законодательными инициативами со стороны Тбилиси. В реальности же ЕС попросту хотел скорректировать итоги предстоящих выборов в республике в собственную пользу. Однако эти планы потерпели фиаско», – напомнил политолог Игорь Гвритишвили.

    Он отметил, что вопрос присоединения Грузии к Евросоюзу, а также финансовая поддержка республики на протяжении многих лет использовались Западом как рычаг давления на Тбилиси. Сейчас же правительство, заморозив переговоры с ЕС о членстве и отказавшись от грантов, «профессионально и смело» лишило европейских чиновников этих инструментов.

    «На улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО)», – указал эксперт. Первые, по его словам, протестовали, потому что отказ от грантов влияет на их преподавателей. «Многие профессора живут не столько на зарплату, сколько на субсидии, которые они получают из Брюсселя и Вашингтона. Это их источник дохода», – пояснил Гвритишвили.

    «НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», – добавил политолог. Он признает, что оппозиции удалось довольно быстро «мобилизовать» протестующих, однако, как уточнил спикер, у них нет массовой поддержки.

    Вместе с тем, как полагает Гвритишвили, Запад продолжит оказывать давление на Тбилиси. «У Запада остался последний рычаг давления на Грузию. У США и Европы в запасе есть экономические санкции. В этом случае рестрикции затронут банковский сектор республики. А это может привести к заморозке больших инвестиционных проектов, запланированных правительством», – рассуждает политолог.

    Кроме того, европейские и американские политики могут сократить до минимума визиты в республику и любые переговоры по политическим вопросам, считает аналитик. «Также возможны санкции против юридических и физических лиц. То есть США и ЕС попытаются использовать те же меры, которые они применяли против России», – пояснил эксперт.

    Он не исключает, что если санкции будут крайне болезненными, то грузинское правительство уступит в некоторых вопросах. Однако такое развитие событий маловероятно. «Дело в том, что «Грузинская мечта», как мне кажется, подготовилась к различным сценариям. Более того, заявление о приостановке переговоров о вступлении в ЕС было сделано не с бухты-барахты, ему предшествовала основательная подготовка», – говорит Гвритишвили.

    Политолог Федор Лукьянов в свою очередь счел примечательным, «как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов». «Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, все и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом», – пишет он.

    «Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято», – пояснил он.

    Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении до 2028 года политолог назвал «аннулированием этого аргумента». «ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Грузии прошел масштабный антиправительственный митинг. По данным МВД страны, в результате уличных столкновений пострадали 32 сотрудника силовых структур. У некоторых из них зафиксированы серьезные травмы головы, глаз и тела. При этом 43 демонстранта задержано.

    Причиной общественного недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» заморозить возможность начала переговоров с ЕС о членстве до 2028 года. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, данный шаг призван «оздоровить» отношения двух сторон, поскольку в последнее время Брюссель начал «шантажировать» Тбилиси.

    Также он подчеркнул, что Грузия откажется от участия в бюджетных программах, инициируемых Евросоюзом. Кобахидзе заявил, что рассматривать интеграцию в союз в качестве «милостыни» категорически неверно. При этом правительство страны не отказывается от наращивания связей с ЕС.

    «Мы продолжим последовательно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, и к 2028 году выполним более 90 процентов из них», – рассказал Мамука Мдинарадзе, председатель парламентской фракции правящей «Грузинской мечты». Таким образом, он усомнился в том, что решение Тбилиси действительно можно трактовать как отказ от ЕС.

    Несмотря на разъяснения властей, в стране все же состоялись протестные мероприятия. Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Для их разгона был привлечен спецназ. В отношении участников митинга был применен слезоточивый газ.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    29 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    Минцифры сообщило о новых правилах бронирования сотрудников от армии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России обновлены правила бронирования сотрудников компаний, касающиеся условий, по которым организация может быть признана обеспечивающей устойчивую работу экономики, сообщило Минцифры.

    По данным ведомства, «скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики», передают «Ведомости».

    Уточняется, что изменения касаются перечня условий, при которых организации могут быть признаны обеспечивающими устойчивую работу экономики. Такие компании получают право на бронирование своих сотрудников по отдельному решению.

    В министерстве добавили, что в течение декабря обновленные условия оформления брони будут доведены до сведения компаний.

    Ранее Минцифры опровергло информацию об отмене отсрочки от срочной службы для ИТ-специалистов, подчеркнув, что отсрочка продолжает действовать без изменений.

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    29 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам

    ЦБ заявил о рисках криптовалют для россиян и об отсутствии изменений в своем отношении

    ЦБ разъяснил свои опасения по криптовалютам
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) продолжает считать криптовалюту активом с повышенными рисками для физических лиц, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния.

    «Отношение к криптовалюте. Нет, наше отношение не поменялось. Мы считаем, что для физических лиц этот актив несет повышенные риски и, таким образом, использоваться не должен», – сказал Габуния в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ЦБ продолжает следить за развитием мировых тенденций в сфере криптовалют. Однако, по его словам, заметного перехода от слов к делу в этом направлении пока не наблюдается.

    Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, регулирующий налогообложение цифровой валюты, включая майнинг и сделки в рамках экспериментального правового режима. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что криптовалюту невозможно считать надежным средством для сбережений из-за ее непредсказуемости и волатильности, однако она может быть полезна для внешнеторговых операций.

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    29 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    ЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) планирует ввести новые регуляторные меры для ужесточения требований к формированию резервов банков, связанных с высокорисковыми ипотечными схемами, чтобы минимизировать их распространение, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.

    Габуния отметил, что подробности о том, как будут работать эти меры, регулятор объявит позднее, передает РИА «Новости».  Согласно данным ЦБ, банки и застройщики продвигают свои совместные маркетинговые программы на первичном рынке, по ним в III квартале выдавалась почти каждая вторая рыночная ипотека. При этом схемы продажи квартир «с субсидией от застройщика», как правило, основаны на том, что в обмен на льготы заемщик приобретает жилье по повышенной стоимости.

    В конце сентября ЦБ опубликовал стандарт защиты ипотечных заемщиков, который станет обязательным с 1 января 2025 года. Этот документ направлен на минимизацию высокорисковых схем ипотечного кредитования и улучшение информированности заемщиков о кредитных условиях и рисках.

    Стандарт также преследует цель предотвратить случаи, когда банки направляют средства, выданные по ипотечному кредиту, на аккредитив вместо счета эскроу, где они могут находиться длительное время без использования по назначению. Это должно повысить прозрачность и защиту потребителей на рынке ипотечного кредитования.

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность возрождением сомнительных схем на ипотечном рынке после завершения программы льготной ипотеки.

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    29 ноября 2024, 13:15 • Новости дня
    Песков раскрыл условие для размещения миротворцев на Украине

    Песков заявил о необходимости согласия сторон для размещения миротворцев на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Размещение миротворческого контингента на Украине возможно лишь при согласии всех участвующих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, размещение миротворцев возможно только при согласии всех сторон конфликта, передает ТАСС.

    Эти слова стали ответом на обсуждения в международных кругах о потенциальном вводе миротворческих сил в регион. Песков подчеркнул, что любые действия в этом направлении должны учитывать мнение всех вовлеченных сторон.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила о планах Запада развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций.

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    29 ноября 2024, 06:28 • Новости дня
    Число отравившихся в социальном центре на Алтае достигло 21 человек

    Tекст: Максим Попов

    В Алтайском крае число отравившихся в социальном центре «Рубикон» достигло 21 человека, включая троих, у которых выявлена острая кишечная инфекция.

    В частном социальном центре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края число отравившихся достигло 21 человека, передает ТАСС. Среди них три человека, у которых диагностирована острая кишечная инфекция без клинических проявлений. Эти пациенты будут госпитализированы в Барнаул для дальнейшего наблюдения и лечения.

    Региональный минздрав продолжил эпидемиологическое расследование для выявления причин массового отравления.

    Сотрудники СК по Алтайскому краю задержали директора центра. «Сегодня следователем СК по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, задержан председатель правления региональной общественной организации, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время следователем будет направлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в ведомстве.

    До этого сообщалось, что в социальном центре в Алтайском крае, занимающемся адаптацией бывших осужденных, произошло массовое отравление, в результате которого скончались три человека.

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    29 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Арестованы активы экс-министра спорта Дагестана по делу о терроризме и растрате

    Суд арестовал участки и здания Магомедова в рамках дела о терроризме и растрате

    Tекст: Максим Попов

    Несколько земельных участков, зданий и помещений экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова арестованы в рамках расследования дела о содействии терроризму и растрате.

    Как сообщает РИА Новости, в рамках расследования дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова арестованы несколько земельных участков, зданий и помещений. Под арестом оказались семь земельных участков площадью от 312 до 10 тыс. квадратных метров, два помещения и пять зданий.

    Напомним, Магомедов был задержан в начале октября 2023 года по подозрению в растрате в особо крупном размере. Позже его обвинили в содействии терроризму, убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте оружия. 

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    29 ноября 2024, 16:54 • Новости дня
    Победитель конкурса «Лидеры России» создал новую систему аккумулирования газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Илья Меньщиков вместе с командой ученых и инженеров разработал инновационную систему аккумулирования природного газа на автомобильном транспорте.

    Новая система позволяет использовать газомоторный транспорт более эффективно и безопасно. Автомобиль, оснащенный данной технологией, успешно совершил поездку из Тольятти до Петербурга и обратно, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Проектом руководит победитель четвертого сезона «Лидеров России», замруководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН), кандидат химических наук Илья Меньщиков.

    По его словам, адсорбционная технология позволяет сократить давление, необходимое для газа, с 250 до 70–80 атмосфер, что значительно повышает безопасность. Также ведутся работы по созданию скоростной газовой заправочной станции с низким энергопотреблением, решающей проблемы медленной заправки и накопления примесей.

    «Адсорбционная технология позволяет работать при меньших давлениях, чем принято использовать для сжатия газа. Если баллоны со сжатым газом заполняются до 250 атмосфер, то благодаря адсорбционной технологии удается поместить в адсорбер эквивалентное количество газа при давлении 70–80 атмосфер. Это значительно повышает безопасность использования газомоторного транспортного средства. Адсорбционная система более безопасна, потому что до 90% метана находится в порах сорбента, которые блокируют резкий выход метана при разгерметизации», – рассказал ученый.

    Важной частью проекта является адаптация технологии для мобильных газоснабжающих систем и резервных хранилищ. Они будут полезны в регионах, где нет газопроводов. Разработана мобильная установка, которую можно доставить в нужное место, что делает газификацию более доступной. Проект поддержан российскими властями, включая председателя правительства Михаила Мишустина.

    Технология разрабатывается большой командой ученых и инженеров Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН. За время работы над проектом было получено более десяти патентов, в том числе международных, в Японии и Китае. Результаты исследований активно публикуются и презентуются на международных форумах, таких как БРИКС и ШОС.

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    29 ноября 2024, 10:46 • Новости дня
    Белоусов заявил о расширении военного сотрудничества с Северной Кореей

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе переговоров в Пхеньяне с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем сообщил об активном расширении военного сотрудничества с КНДР, подчеркнув важность реализации достигнутых договоренностей.

    Белоусов отметил расширение дружественных связей между Россией и КНДР во всех направлениях, включая военное сотрудничество, передает ТАСС.

    Он подчеркнул намерение реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности и рассчитывает на тесное взаимодействие с корейскими партнерами.

    Белоусов выразил уверенность, что текущие переговоры укрепят российско-корейское стратегическое партнерство в оборонной сфере.

    В свою очередь министр обороны КНДР отметил важность боевой дружбы и взаимодействия между армиями двух стран. Но Гван Чхоль подчеркнул энергичные обмены и сотрудничество между военными ведомствами, включая обмены делегациями на высоком уровне.

    Но Гван Чхоль уверенно заявил, что визит Белоусова станет ключевым моментом для обмена полезными и конструктивными предложениями, укрепляющими обороноспособность и безопасность обеих стран, а также стимулирующими дружбу и развитие между армиями.

    Ранее администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития отношений между Россией и КНДР, отмечая потенциальные вызовы в ближайшие годы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пункт о взаимной военной помощи в договоре между двумя странами является нормальной международной практикой.

    Напомним, Северная Корея официально ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

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    29 ноября 2024, 20:59 • Новости дня
    Источник сообщил об электоральных задачах «Единой России» на выборах в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-губернаторы по внутренней политике практически всех регионов получили установки от администрации президента на выборы в Государственную думу 2026 года, задача – обеспечить «Единой России» 55% голосов при такой же явке, сообщил источник.

    По информации, предоставленной источником, который присутствовал на семинаре для заместителей губернаторов по внутренней политике в «Сенеже», администрация президента дала установки политическим вице-губернаторам на выборы в Госдуму в 2026 году, передает Ura.ru.

    Основной задачей является обеспечение конституционного большинства партии «Единая Россия». Собеседник агентства подчеркнул, что перед вице-губернаторами поставлена конкретная цель. «Поставлен конкретный показатель на 2026 год. Установка – обеспечить 55% за партию власти при явке 55%», – заявил он.

    В 2021 году на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 49,8% голосов, при этом явка составила 51,7%.

    Ранее политолог Дмитрий Журавлев в беседе ВЗГЛЯД заявил, что «Единая Россия» стала контрольным механизмом президента.

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    29 ноября 2024, 21:17 • Новости дня
    «Аэрофлот» восстановил продажу и возврат билетов после сбоя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиакомпания «Аэрофлот» восстановила все каналы продажи билетов после сбоя системы бронирования Leonardo.

    В заявлении авиаперевозчика говорится, что работа системы бронирования Leonardo («Сирена-тревел») восстановлена в полном объеме, передает ТАСС. После глобального сбоя, затронувшего оформление и возврат билетов, все операции снова доступны в полном объеме.

    «Работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена. На данный момент оформление/переоформление/возврат билетов и дополнительных услуг «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж», – сообщили в «Аэрофлоте».

    Напомним, в пятницу из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo оформление и возврат билетов, а также предоставление дополнительных услуг в «Аэрофлоте» оказались временно затруднены.

    В сентябре прошлого года сбой в системе бронирования Leonardo привел к затруднениям при регистрации в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа».

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    29 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    Средства ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Минобороны: Средства ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников над российскими территориями, включая Ростовскую и Краснодарский край, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что Ростовская область оказалась наиболее подвергнутой атакам, там было уничтожено 29 дронов. В Краснодарском крае сбито восемь беспилотников. Также три БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской и Воронежской областей, один дрон перехвачен над Крымом.

    Ранее в Воронежской области дежурные силы ПВО и системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, жерт и разрушений нет. До этого стало известно, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.

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