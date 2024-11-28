  • Новость часаCNN: Трамп продвигает прекращение огня на ранних стадиях переговоров по Украине
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    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    4 комментария
    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

    42 комментария
    28 ноября 2024, 04:45 • Новости дня

    Названа причина возбуждения уголовного дела против правнучки Чкалова

    Причиной возбуждения дела против Дарьи Богдановой стало интервью журналисту Кашину

    Tекст: Максим Попов

    Правнучка Чкалова, Дарья Богданова (признана иноагентом), оказалась фигурантом уголовного дела из-за интервью с Олегом Кашиным*, в ходе которого она оправдывала терроризм.

    Согласно документам дела, Богданова (внесена в перечень экстремистов и террористов) «сформировала преступный умысел, направленный на публичное оправдание терроризма с использованием интернета», передает ТАСС.

    Отмечается, что Богданова сознательно сделала заявления, которые рассматриваются как попытка оправдать практику насильственного воздействия с целью смены власти в России.

    Ранее сообщалось, что правнучка летчика Чкалова после обвинений в призывах к терроризму скрылась за границей.

    В конце октября Богданова была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.

    Богданова не стала обжаловать решение суда о заочном аресте, оно вступило в законную силу.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    27 ноября 2024, 21:52 • Новости дня
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    Лавров тремя русскими пословицами предостерег Запад
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя удары дальнобойным западным оружием, заявил, что терпение России не безгранично, напомнив о трех русских пословицах.

    Лавров подчеркнул, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться, передает «Московский комсомолец». В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным министр привел ряд русских пословиц, иллюстрирующих эту мысль.

    «Семь раз отмерь, один раз отрежь», – отметил Лавров. «Господь терпел и нам велел», – добавил он. Далее Лавров упомянул еще одну известную пословицу, которой, по его мнению, должны руководствоваться западные чиновники: «Русский мужик долго запрягает, но быстро едет».

    Накануне Минобороны подтвердило, что за три дня в Курской области были зафиксированы два удара ВСУ с использованием дальнобойного западного оружия. Также Минобороны заявило о подготовке ответных мер на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS, которые были направлены на объекты в Курской области, включая аэродром Курск-Восточный и позиции С-400.

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    27 ноября 2024, 20:20 • Видео
    Дадут ли Зеленскому еще денег

    Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

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    27 ноября 2024, 14:36 • Новости дня
    Украинская журналистка рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Украинская журналистка Панченко рассказала о ненависти Зеленского к Трампу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончанию конфликта, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

    Панченко в посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) указала, что больше всего Зеленский боится прекращения конфликта, которое поддерживает Трамп, поскольку это может привести к пересмотру всей западной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    «Для Зеленского война означает деньги и славу. Для украинцев – смерть, нищету и разруху. Не верьте, что украинцы поддерживают его и хотят продолжать воевать!» – написала журналистка.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США позволяет сделать семимильный шаг к урегулированию конфликта на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

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    27 ноября 2024, 10:51 • Новости дня
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    Германия закрыла бюро Первого канала в Берлине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Германии закрыли бюро Первого канала в Берлине и предписали сотрудникам уехать из страны после сюжета о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука.

    Власти Германии закрыли немецкое бюро Первого канала и обязали сотрудников Ивана Благого и Дмитрия Волкова покинуть страну, передает РИА «Новости».

    Решение связано с репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который подозревается в подрыве на газораспределительной станции в Калининграде.

    По словам Благого, Гайдук пытался ввезти в Россию взрывчатку и дело возбуждено по статьям «Контрабанда взрывчатых веществ» и «Террористический акт». Съемочная группа работала в Гамбурге, где Гайдук проживал и встречался с куратором из украинских спецслужб.

    Спикер МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркнула, что Россия готовит ответные меры на закрытие бюро. «Сегодня будут объявлены ответные меры», – заверила она.

    Ранее в ноябре ФСБ России задержала Гайдука, прибывшего из Польши в Калининградскую область для совершения диверсии на энергетическом объекте, в его автомобиле нашли взрывчатку.

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    27 ноября 2024, 14:57 • Новости дня
    Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО
    Минфин поддержал использование б/у деталей в ремонте по ОСАГО
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов поддержало использование бывших в употреблении деталей для ремонта по ОСАГО при условии их надлежащего качества, чтобы избежать неполноценного или опасного ремонта транспортных средств.

    «Для Минфина важно не допустить снижения качества страховых услуг, осуществления неполноценного, а возможно и опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества», – отметила пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

    Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев подчеркнул, что только исправные и годные к дальнейшей эксплуатации детали могут быть использованы повторно. Эти компоненты не должны иметь повреждений или изменений, которые влияют на их целостность или безопасность. Также они не должны подвергаться изменениям, не предусмотренными изготовителем транспортного средства.

    Уфимцев добавил, что использование деталей, признанных непригодными, запрещено. Особое внимание уделяется компонентам, которые имеют коррозионные повреждения или требуют ремонта, а также тем, повторное использование которых ограничено действующими нормативными правовыми актами. Российский союз автостраховщиков предложил правительству установить стандарты для таких комплектующих, чтобы решить проблему дефицита деталей.

    В начале ноября РСА отправил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить использование бывших в употреблении деталей. Это предложение направлено на решение проблемы дефицита деталей для ремонта автомобилей по ОСАГО, и предполагает, что правительство РФ сможет установить конкретные требования к таким комплектующим.

    В июле в России предложили увеличить предельный срок ремонта по ОСАГО, а в ноябре МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей.

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    27 ноября 2024, 20:44 • Новости дня
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    Неизвестный устроил стрельбу у «Кофемании» на Большой Никитской
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Москвы произошла стрельба после конфликта около кафе, нападавший скрылся, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел у кафе на Большой Никитской улице, передает ТАСС. По предварительным данным правоохранительных органов, один человек пострадал. Также поступила информация о том, что стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле. По данным RT, инцидент произошел у у «Кофемании». Это кафе в 2018 году уже попадало в СМИ после того, как футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили там драку.

    Место происшествия оцеплено, на месте работают сотрудники полиции.

    Ранее москвича приговорили к двум годам условно за стрельбу в караоке-баре «Сокровища Фараона». В октябре в подмосковном Одинцово произошла стрельба, полиция установила всех причастных к конфликту.

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    27 ноября 2024, 18:02 • Новости дня
    В США предрекли Украине распад по югославскому варианту

    Обозреватель American Thinker сравнил будущее Украины с распадом Югославии

    В США предрекли Украине распад по югославскому варианту
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине может завершиться прекращением огня, где Киев и Москва сохранят контроль над разными частями бывшего государства, что напомнит распад Югославии, пишет American Thinker.

    Обозреватель American Thinker предположил, что в результате возможного прекращения огня Украина останется разделенной, передает РИА «Новости». Киев будет контролировать западные области, а Москва получит контроль над территорией вдоль Черного моря до Крыма.

    Обозреватель также добавляет, что Украина могла бы избежать вооруженного конфликта, если бы сохранила нейтральный статус между Россией и западными странами.

    Ранее экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну, а издание Financial Times писало, что в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР.

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    27 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин прилетел в Казахстан
    Путин прилетел в Казахстан
    @ Артем Иванов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

    Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

    Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

    Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    Путин пригласил Токаева в Петербург и Москву
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, находящийся с государственным визитом в Казахстане, пригласил главу республики Касым-Жомарта Токаева посетить Петербург и Москву.

    Глава Российского государства пригласил президента Казахстана на две значимые встречи, сообщается в Telegram-канале Кремля. Первая из них – предновогодняя неформальная встреча СНГ, которая пройдет в Петербурге. Вторая – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится в Москве в мае 2025 года.

    Предложение прозвучало в ходе переговоров двух лидеров, на которых они обсуждают развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, который продлится с 27 по 28 ноября. Российский лидер на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин поучаствовал в создании картины о дружбе России и Казахстана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в создании картины, символизирующей дружбу между Россией и Казахстаном, которая будет передана в подарок российскому лидеру.

    Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев смогли ознакомиться с процессом создания художницей Асель Сабыржанкызы картины о дружбе России и Казахстана, которая начала создавать картину с момента вылета Путина в Астану, передает РИА «Новости».

    Художница предложила Путину и Токаеву принять участие в написании полотна. Президент России и глава Казахстана взяли кисти и сделали несколько мазков, добавив свои штрихи к картине.

    Токаев высоко оценил художественные навыки российского лидера и отметил, что «рука не дрогнула». Он также сказал, что готовую картину будут ждать к следующему дню, после чего она будет передана в подарок Путину по окончании его визита.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту.

    Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.

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    27 ноября 2024, 19:30 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали заявление о стратегическом партнерстве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между двумя странами.

    Документ был подписан после двусторонних переговоров, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и культурно-гуманитарных связей, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов, готовности двух стран решать общие вопросы, а также о динамичном развитии отношений Москвы и Астаны.

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    27 ноября 2024, 21:08 • Новости дня
    Решетников: Ослабление рубля вызвано эмоциональными факторами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Динамика курса рубля в настоящее время определяется не фундаментальными факторами, а эмоциями на валютном рынке, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    Он отметил, что торговый баланс России остается крепким, передает «Интерфакс». «Основные факторы ослабления – укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности на фоне ужесточения санкций против России», – заявил он журналистам в Астане.

    Решетников подчеркнул, что российская экономика стала значительно менее зависимой от валют недружественных стран. Доля российского рубля и валют дружественных стран во втором полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. «С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше», – добавил министр.

    Он также отметил, что на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. «Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется», – заключил глава Минэкономразвития.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что курс рубля вернулся к трехзначным значениям по отношению к доллару, и выясняла, почему рубль продолжает слабеть, какой курс будет к концу года и при каких условиях он продолжит слабеть, а при каких – воспрянет духом.

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    27 ноября 2024, 20:35 • Новости дня
    Казахстан получил приглашение стать партнером БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым.

    Это решение было принято на встрече лидеров БРИКС, когда было учреждено новое понятие – государства-партнеры объединения, сообщил Путин, передает РИА «Новости».

    «Как вы знаете, на встрече лидеров БРИКС было принято решение об учреждении новой категории – государств-партнеров нашего объединения. Согласован список стран-кандидатов в эту категорию, и приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве направлено в Казахстан», – сказал российский лидер.

    Ранее Токаев заявил, что БРИКС является одной из ключевых сил мирового прогресса, подчеркнув, что половина внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны этой группы.

    Напомним, Казахстан решил воздержаться от заявки на вступление в БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва с уважением отнеслась к решению Казахстана не подавать заявку на вступление в объединение.

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    27 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России и Казахстана решать общие вопросы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

    Путин подчеркнул, что Казахстан является стратегическим партнером и надежным союзником России, передает ТАСС.

    «Казахстан – наш стратегический партнер и действительно надежный союзник», – заявил глава Российского государства. Он отметил, что во время обсуждений в узком составе поднимались проблемы, требующие внимания с российской стороны. «Вы ждете от российских партнеров определенных решений, есть такие же вопросы с нашей стороны», – обратился Путин к казахстанскому коллеге.

    Российский президент подчеркнул, что самым важным аспектом является желание искать и находить решения для всех вопросов. «Я не знаю ни одного вопроса, который бы мы не могли совместно решить», – отметил Путин. Президент России выразил уверенность в том, что при таком настрое страны добьются больших успехов.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил российского лидера в аэропорту. Путин на переговорах с Токаевым заявил, что отношения между Москвой и Астаной развиваются наилучшим образом.

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    27 ноября 2024, 14:29 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал о шутках инструкторов о «натовских патронах» на учениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пленный украинский солдат Александр Михалко заявил, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали имитировать звуки выстрелов из автоматов, называя это стрельбой «натовскими патронами», которых на самом деле не было.

    Михалко рассказал на видео, опубликованном Минобороны, о насмешках со стороны инструкторов, передает РИА «Новости». По словам Михалко, во время огневой подготовки инструкторы шутили, предлагая новобранцам имитировать звуки выстрелов из автомата губами.

    «У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем», – сообщил военнопленный.

    Также Михалко отметил, что его мобилизовали, когда он был на реабилитации после продолжительного лечения от туберкулеза.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о наличии психических проблем у инструкторов, которые обучают украинских солдат. Другой украинский военнопленный пожаловался на отсутствие достаточной подготовки перед отправкой на фронт.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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