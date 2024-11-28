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Названа причина возбуждения уголовного дела против правнучки Чкалова
Причиной возбуждения дела против Дарьи Богдановой стало интервью журналисту Кашину
Правнучка Чкалова, Дарья Богданова (признана иноагентом), оказалась фигурантом уголовного дела из-за интервью с Олегом Кашиным*, в ходе которого она оправдывала терроризм.
Согласно документам дела, Богданова (внесена в перечень экстремистов и террористов) «сформировала преступный умысел, направленный на публичное оправдание терроризма с использованием интернета», передает ТАСС.
Отмечается, что Богданова сознательно сделала заявления, которые рассматриваются как попытка оправдать практику насильственного воздействия с целью смены власти в России.
Ранее сообщалось, что правнучка летчика Чкалова после обвинений в призывах к терроризму скрылась за границей.
В конце октября Богданова была внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.
Богданова не стала обжаловать решение суда о заочном аресте, оно вступило в законную силу.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом