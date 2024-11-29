  • Новость часаЦБ анонсировал новые меры для борьбы с ипотечными схемами «с субсидией от застройщика»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американский рай закрылся для иммигрантов
    29 ноября 2024, 16:11 Мнение

    Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина

    журналист, переводчик

    Украина направит иностранное оружие против Запада
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Россия поставила военную технику Нигеру
    Назван продукт, который подешевеет в России

    С Брайтон-Бич звонят и пишут. Кое-кто уже вернулся: те, кто уезжал в 2010-х. Пишут и звонят приехавшие в 2016, 2019, 2022-м. Композитор, покидавший Россию в 2016-м, чтобы реализоваться в музыке, реализовался в ней – правда, музыку к независимому кино он пишет по вечерам, а по утрам встает в 5.00, идет работать на стройку: переставляет с места на место парковочный оранжевый столбик, помогая крановщику. Имеет за это 18 долларов в час, на два больше, чем моя нью-йоркская зарплата переводчика. Без столбика он загнулся бы с голоду и не смог снимать квартиру-студию за 2 тыс. долларов с туалетом в другой квартире (в Бруклине такое бывает). Релоканты 2019 года пишут, что у них все хорошо, потому что один из их пары все-таки работает дальнобойщиком (диплом университета дружбы народов). На вопрос, как в целом, ответили: живем за страшные деньги в скотских условиях.

    Многие из них, уезжая, продали недвижимость в Москве, а деньги проели. Они ехали за свободой и достойным уровнем жизни. Их американские знакомые сказали, что эти вещи в Америке водятся. По крайней мере, они, знакомые, купили дом и получили достойную работу. Свобода слова: можно развешивать украинские флажки и проклинать РФ, главное было – Камалу не трогать. Но теперь можно и Камалу.

    То есть одни купили дома, а вторые живут в скотских условиях. Как же это получилось-то? И те и другие терпеть не могут Россию, ехали за американской мечтой и по идее должны быть равны. И лишь потом релокант начала СВО поймет, возможно, что условный Фима Гольдберг, приехавший в 1997-м, купил дом вовсе не потому, что как специалист он чем-то лучше. Чаще наоборот. Просто он успел запрыгнуть в последний вагон поезда 1990-х.

    Условный Гольдберг не будет драить кухню в жирной адвокатской фирме в центре Манхеттена, потому что фирма решила сэкономить на уборщице и повесила объявление: либо вы обедаете в кафе, либо приносите еду в контейнере, но тогда моете кухню по вечерам. Гольдберга не заставишь селиться двумя семьями в однобедрумном (one bedroom) «раю»: одна семья из четырех человек – в гостиной, вторая – из пяти – в спальне. У него два дома, второй он сдает условному Василию, релоканту-2022, за право просмотра дерет в черную три косых.

    Но в Америке ведь жизнь не менялась кардинально в последнее время? Как и когда нивелировались ценности, за которыми наш человек ехал в США? Как получилось так, что самая вкусная наживка для релоканта – достойный уровень жизни – оказалась рыбой второй свежести? И причем тут поезд 1990-х?

    В 1991 году СССР развалился, и Америка искренне радовалась этому. Иммигранты из Союза хлынули в аэропорт имени Джона Кеннеди. Их завалили деньгами в качестве компенсации за проигрыш в холодной войне, подачками за бегство из «совка». Появилась масса программ – начиная с языковых курсов и заканчивая даровой раздачей кухонных гарнитуров. Были в своем прежнем виде велфер и субсидированные квартиры по 8-й программе. Инвалидность давали не только за депрессию и шизофрению, как сейчас. На пособие можно было снять квартиру, аренда не была настолько грабительской. Не говоря уже о миллионе источников помощи иммигрантам, которые возглавили тогда (сюрприз!) они сами: на благотворительность шло процентов десять, остальное клали в карман. Условный Гольдберг именно тогда приобрел два дома: его жена открыла курсы английского или УЗИ-диагностики и получила на это грант. Американцы таких льгот не имели – в любом дорогостоящем садике (центре для пожилых) на десять обеспеченных квартирой, пенсией, медстраховкой пенсионеров из СССР приходится два-три американских, годами и чудом выбивших у соцслужб право вообще этот садик посещать. Американский старичок делает это между попытками снизить оплату страховки на дом, купленный его родителями, и сведением концов с концами с пенсией в 500 долларов.

    Способом легализоваться, сэкономить и заработать в 1990-х было политубежище. Основания получить его не проверяли: в «империи зла» же вообще всех преследовали.

    Зато беженец имел право на бесплатное образование – теперь не имеет, даже если соврет на интервью, что гей. Бывшие советские граждане отдали детей в колледжи, устроив их будущее. Условному Василию-2022 сейчас полагается максимум грин-карта, если он вообще докажет, что достоин статуса беженца. Пособий никаких. Английский учим сами: бесплатные курсы еврейских благотворительных фирм не учат ничему, гранты давно распилены. Квартир нет: последних клерков советского происхождения, раздававших их за крупные взятки, посадили в 2019 году, после чего само явление ушло в прошлое. Но дать взятку 500 долларов за оформление фудстемпа (продуктовой карточки) пока еще можно.

    Гольдберг успел наоткрывать турагентств, русских книжных и продуктовых, садиков для пожилых, кормящихся их жирными медстраховками. Он живет на Брайтоне, квартиру не отбирают. Их просто не выдают вновь прибывшим.

    В какой момент накрылся этот рай? В момент мирового кризиса 2008–2013. Даже «старые деньги» не все смогли его пережить. Кризис ударил по бизнесу и среднему классу, но дома уже были куплены, квартиры получены, дети отучились. Правда, пришлось выкручиваться: брать сотрудников за копейки и обещания. Все равно им некуда идти, я-то им хоть одолжение делаю. Именно за счет экономии на людях выжила треть прежних бизнесов.

    Василий не увидел даже последнего тамбура этого поезда, в момент его приезда тот ушел за горизонт. Застал он рост цен на аренду и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев. Вакансии с зарплатой 8 долл. в час при официальной минималке 15–50. Трудоустройство только через знакомых – в рабство, которое с момента кризиса практикуется в США везде, если не повезло стать врачом или адвокатом: теперь даже программисты 40+ пишут код за минималку. Фигу, показанную системой тем, кто надеялся подоить ее. Медстраховку для малоимущих все еще получить можно, но от велфера остались рожки да ножки.

    А тут еще демократы латиноамериканцев ввезли в надежде получить их голоса – совсем стало весело, особенно с поденной работой и криминалом.

    Первое время Василий будет думать, что это временно, и американская мечта его еще настигнет: ему Гольдберг сказал. Взяточничество отнесет к ненавистной ему «русской ментальности», даже если лендлорд – узбек.

    Лет через семь он обнаружит себя таксистом или сиделкой и убедит себя, что лучше и быть не может. Самые везучие освоят QA или пойдут в электрики. Женщинам запудрят мозги тем, что в Нью-Йорке якобы нужны техники УЗИ, чтобы те заплатили за обучение. После этого они быстро поймут, что не так и нужны. Но в американскую мечту по-прежнему будут верить: так уж качественно ее распиарили.

    Гольдберг, кстати, давно уже понимает эту мечту иначе: вновь прибывшие – лохи, и их следует кидать. Он выше их на голову просто потому, что прибыл в 1990-е, когда для реализации мечты было больше бесплатных денег. И, выпивая по выходным на Брайтоне, с ностальгией будет вспоминать, как там, в Москве, у него в фирме было пять уборщиц на три этажа. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Почти 40 регионов воспользовались рекомендацией ФАС по стабилизации цен на продукты
    Der Spiegel: АдГ предложила возобновить торговлю с Россией
    Япония и Китай продали значительную часть гособлигаций США
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского
    Умер литературовед Юрий Барабаш
    В ЕС у детей нашли «синдром оборотня»
    Самарский губернатор собрался подать еще одно заявление о махинациях в футболе

    Европа может полностью лишиться российского газа

    Над российскими поставками газа в Европу – как по трубе, так и в виде СПГ – сгущаются тучи. Уже 20 декабря могут прекратиться трубопроводные поставки газа в Евросоюз из-за американских санкций против Газпромбанка. А в самом ЕС в новом пакете санкций готовятся запретить СПГ из России. К каким последствиям стоит готовиться Газпрому, России и самому Евросоюзу, если поставки полностью остановятся? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Следующий президент Польши станет разочарованием для Украины

    Польша начинает готовиться к выборам президента, которые пройдут весной 2025 года. Обе ведущие политические силы страны выдвинули своих кандидатов – и это оказались люди, которые вряд ли понравятся Украине. О ком идет речь, что эти политики думают о России и кто из них, скорее всего, станет президентом Польши? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............