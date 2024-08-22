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    22 августа 2024, 20:08 • Новости дня

    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

    Режиссер Франкини: В Европе не осталось настоящего искусства

    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый миграционный указ позволит европейцам переехать в страну с правильными ценностями, тогда как в самой Европе разрушаются культура и госинституты, сказали газете ВЗГЛЯД итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем иностранцам, кто разделяет российские ценности.

    «Я решил переехать в Россию сразу после начала СВО. Я купил билет в Москву, но рейс отменили, и так – несколько раз. В итоге я прилетел в Москву через Ереван спустя неделю, но я был так счастлив ходить по русской земле, что поцеловал ее, когда приземлился!», – рассказал Франко Франкини, итальянский режиссер, директор компании Third Rome Productions.

    «Главная проблема при переезде в Россию – это язык. Даже в столице очень мало людей говорят по-английски. Думаю, каждого иностранца должен сопровождать русскоязычный при прохождении бюрократических процедур. Что касается культуры, то мне не составило труда адаптироваться, я много раз бывал в России. Мне очень нравятся ваши люди и традиции. Я изучал русскую историю и литературу, поэтому у меня много общего с россиянами», – продолжил спикер.

    «Россияне спрашивают меня, как мы можем соглашаться с безумной пропагандой ЛГБТ* в Европе. Но реальность такова, что большинство из нас ее просто ненавидят. Мы ее презираем. Наша Родина – Европа – оккупирована, отнята у нас горсткой отвратительных, злых людей. Нас ужасают разрушение государственных институтов, неконтролируемая массовая иммиграция, рост преступности, трудности с поиском жилья, проблемы с продуктами и бензином, постоянная ложь СМИ», – указал он.

    «Наши католические ценности уничтожаются нашими правительствами. Ужасающая церемония открытия Олимпиады это ясно показала. В наших музеях не осталось настоящего искусства, оно заменено бездушной современной чепухой. Наши церкви разрушаются, наши книги переписаны фриками-нигилистами», – посетовал спикер.

    «Иммиграционный указ Путина определенно даст европейцам надежду переехать в страну с правильными ценностями. Если до указа некоторые люди думали, что приехать в Россию бюрократически слишком сложно, теперь они определенно смотрят в сторону эмиграции – ради своих детей», – пояснил режиссер.

    «Также указ поможет иностранцам, которые уже живут в России, с оформлением документов. Я думаю, что теперь процедуры будут проще и займут меньше времени. Но главное, указ в некотором роде легитимирует наше присутствие здесь, что не может не радовать», – подчеркнул собеседник.

    «Я знаю около 20 человек, которые постоянно спрашивают о возможных способах переезда в Россию. Их основные вопросы: накопить достаточно денег на переезд и первое время, пока ищут работу, и как найти школу для детей. Это все образованные, творческие люди – актеры, продюсеры из Италии, Франции и США. Они не соглашались играть роли геев и не хотели помещать пропаганду ЛГБТ в свои фильмы», – резюмировал Франкини.

    «Надеюсь, новый указ облегчит приезжающим иностранцам трудоустройство в России, а также упростит правила подачи документов и ускорит получение нужных справок и разрешений. Вообще, после моего переезда очень много поляков писали мне, спрашивали, как можно приехать в Россию. Теперь, очевидно, все, кто любит Россию и надеется на ее защиту, смогут осуществить свою мечту», – пояснил Марчин Миколаек, польский общественный деятель.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Указ предоставляет право получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

    Перечень государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, почему миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу, а публицист Игорь Караулов объяснил концептуальный смысл нововведения.

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

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    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 22:41 • Новости дня
    Путин: Большая африканская экспедиция оценит запасы водных ресурсов

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства отметил, что целью масштабного проекта является оценка состояния водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам Путина, исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла африканских государств, что поможет обеспечить продовольственную безопасность континента, передает ТАСС

    Президент подчеркнул, что рыболовство является важной сферой экономического сотрудничества России и стран Африки.

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    22 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в Курской области добровольцы Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов награждены орденами Мужества посмертно.

    Такой приказ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Также награжден и третий сотрудник ОНФ Федор Геращенко, выживший после удара ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, волонтеры Ковалев и Соколов вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий в Курской области, они погибли в результате прямого попадания снаряда.

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    22 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Названа дата тренировочных учений всех образовательных учреждений России

    Тренировочные учения в российских образовательных учреждений совместно с МЧС пройдут 27 августа

    Tекст: Ольга Иванова

    Тренировочные учения пройдут во всех образовательных организациях России 27 августа, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Он подчеркнул, что это будут совместные учения МЧС и всех образовательных учреждений, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

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    22 августа 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    Путин начал совещание по ситуации в приграничных регионах России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин проводит совещание, в ходе которого будет обсуждаться обстановка в Курской области и других приграничных регионах страны.

    Совещание проходит в формате видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

    «Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах России», – сказал Путин.

    В совещании принимают участие руководители правительства, в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, которому было поручено заняться вопросами социально-экономического характера в приграничье, а также руководители Белгородской, Брянской и Курской областей, уточнил президент.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

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    22 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал автоматические выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, покинувших зону боевых действий.

    «Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тыс. рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать», – передает его слова РИА «Новости».

    Кроме того, Путин поручил врио главы Курской области Алексею Смирнову держать на контроле подготовку к новому учебному году в регионе, передает ТАСС.

    «Прошу вас, конечно, держать руку на пульсе в отношении подготовки к учебному году. Все остальные вопросы жизнеобеспечения, конечно, должны решаться в автоматическом режиме», – сказал глава государства.

    Смирнов также заявил, что ВСУ увеличили число атак на Курскую область.

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    22 августа 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
    Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Государственного флага страны.

    «Хочу напомнить, что сегодня мы чествуем наш государственный флаг, который наряду с гимном и с гербом страны является одним из основных символов нашего государства. Триколор объединяет все государство, все общество. Это важнейший символ российской государственности. Я хочу и вас, уважаемые коллеги, и всех граждан страны поздравить с этим праздником», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Видео поздравления опубликовано в официальном Telegram-канале Кремля.

    День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации»

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    22 августа 2024, 12:15 • Новости дня
    Путин созвонился с получившим ранение в Курской области военкором Поддубным

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин позвонил получившему ранение в Курской области военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, сообщает пресс-служба главы государства.

    Известно, что российский лидер поздравил журналиста с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Поддубный, пострадавший в результате украинской атаки, находится в реанимации.

    Напомним, журналист был ранен в Курской области и госпитализирован. Позднее его доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. Позднее Поддубный рассказал об обстоятельствах ранения.

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    22 августа 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений теробороны
    Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений теробороны
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин потребовал немедленно организовать финансовое обеспечение подразделений территориальной обороны.

    Он рассказал, что с утра разговаривал по этому поводу с руководителями федеральных силовых ведомств. «Такое поручение у них есть. Прошу сделать это совместными усилиями немедленно», – сказал глава государства на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях, сообщает РИА «Новости».

    Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.

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    22 августа 2024, 15:24 • Новости дня
    Гладков попросил выделить средства на прокладку оптоволокна в приграничных районах

    Гладков попросил выделить допсредства на прокладку оптоволокна в приграничных районах

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента России Владимира Путина выделить дополнительное финансирование на прокладку оптоволокна в приграничных районах области.

    Он пояснил, что это необходимо, чтобы организовать дистанционное обучение детей, которые проживают в муниципалитетах прифронтовых городов, передает ТАСС.

    Также Гладков попросил рассмотреть возможность формирования мобильных котельных на приграничных с Украиной территориях. Он пояснил, что существуют риски по потере отопления в крупных населенных пунктах: например, в Белгороде.

    Ранее Путин поручил организовать финансирование территориальной обороны в Брянской области из федерального бюджета.

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    22 августа 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новые школы в регионах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

    Глава государства открыл новую школу в Волгограде, возведенную в рамках национального проекта «Образование», передает РИА «Новости». Она рассчитана на 1280 мест. Строительство школы шло параллельно с развитием транспортной инфраструктуры: были построены новые дороги, обустроены остановки общественного транспорта, а также запущен новый маршрут электробуса.

    В ЛНР после масштабной реконструкции, проведенной силами шефа-региона – Ставропольского края, открылась школа-лицей № 1 имени Героя Советского Союза Олега Кошевого. Здание школы, построенное еще в 1937 году, сильно обветшало и требовало срочного ремонта. В рамках капремонта учебное заведение получило современное оборудование, включая цифровые лаборатории по физике и химии, робототехнические наборы и компьютерную технику.

    В Бурятии в сентябре свои двери откроет новая трехэтажная школа на 250 мест в улусе Нур-Селение. Этот проект стал возможным благодаря концессионному соглашению с ВЭБ.РФ. Стоимость строительства составила 810 млн рублей, из которых более половины – внебюджетные инвестиции.

    В июле Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах.

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    22 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Путин призвал решать выявленные в ходе диспансеризации проблемы у школьников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблемы со здоровьем у школьников, выявленные в ходе диспансеризации, необходимо решать, указал президент России Владимир Путин главе Минздрава Михаилу Мурашко в ходе совещания с правительством.

    На фоне приближения начала учебного года Путин предложил начать совещание с вопросов детского здравоохранения, передает ТАСС.

    «Мы с вами хорошо знаем, что за диспансеризацией – а она действительно проводится у нас масштабно, в прошлом году, да и в этом – должны следовать конкретные меры по устранению проблем, связанных у ребенка со здоровьем, если такие проблемы в ходе диспансеризации выявляются», – подчеркнул президент.

    Он призвал уделять особое внимание вопросам детского здравоохранения, чтобы они никогда не исчезали из поля зрения властей.

    Накануне Путин в ходе визита в строящийся Детский клинический центр имени Рошаля пообщался с самим хирургом Леонидом Рошалем, в честь которого назвали учреждение, а также медицинскими сотрудниками, которые будут там работать.

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    22 августа 2024, 17:19 • Новости дня
    Путин переназначил Мантурова главой набсовета Роскосмоса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вновь назначил первого вице-премьера Дениса Мантурова руководителем наблюдательного совета Роскосмоса, глава государства подписал соответствующий указ.

    Указ также предполагает исключение из состава наблюдательного совета государственной корпорации первого замминистра обороны и бывшего заместителя министра финансов Леонида Горнина, передает ТАСС.

    Членом наблюдательного совета назначен новый замминистра финансов Алексей Липаев.

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    22 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин обсудил с Хуснуллиным строительство в приграничье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил, что в ходе беседы с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поговорил о проблемах по организации строительного сектора в приграничных областях страны, подвергающимся украинским обстрелам.

    «Хочу предоставить слово Хуснуллину Марату Шакирзяновичу. Мы с ним с утра обсуждали вопросы, связанные со строительным сектором во всей приграничной зоне», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства попросил вице-премьера провести краткий доклад по ситуации.

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