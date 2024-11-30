Лидер КНДР заявил о безответственных мерах США, затягивающих конфликт на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым 29 ноября высказал мнение, что действия США ведут к обострению конфликта на Украине, сообщает ЦТАК. Он выразил серьезную обеспокоенность тем, как ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, и отметил, что антироссийские меры США являются безответственными.



«Товарищ Ким Чен Ын, выражая серьезную озабоченность развитием обостряющейся с каждым днем ситуации на Украине, высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству», – передает ЦТАК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что действия США должны быть осуждены международным сообществом. Его заявление прозвучало на фоне предупреждений президента России Владимира Путина о том, что применение дальнобойного вооружения США и НАТО может привести к непредсказуемым последствиям.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, после разрешения США и НАТО на использование дальнобойного вооружения, российские военные объекты в Курской и Брянской областях подверглись атакам американскими и британскими ракетами. В ответ Россия впервые применила баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепре, что стало ответом на западную провокацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.

Появление на Украине военных из США и Франции сигнализирует об эскалации конфликта, это может привести к мировой войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог, который писал «план Трампа по миру на Украине».