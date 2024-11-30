Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.8 комментариев
Ким Чен Ын обвинил США в обострении конфликта на Украине
Лидер КНДР заявил о безответственных мерах США, затягивающих конфликт на Украине
Ким Чен Ын выразил обеспокоенность действиями США, которые, по его мнению, обостряют конфликт на Украине, угрожая человечеству.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым 29 ноября высказал мнение, что действия США ведут к обострению конфликта на Украине, сообщает ЦТАК. Он выразил серьезную обеспокоенность тем, как ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, и отметил, что антироссийские меры США являются безответственными.
«Товарищ Ким Чен Ын, выражая серьезную озабоченность развитием обостряющейся с каждым днем ситуации на Украине, высказал позицию, что антироссийские меры, принятые США в последнее время, являются безответственными акциями, затягивающими конфликт и угрожающими всему человечеству», – передает ЦТАК.
Ким Чен Ын подчеркнул, что действия США должны быть осуждены международным сообществом. Его заявление прозвучало на фоне предупреждений президента России Владимира Путина о том, что применение дальнобойного вооружения США и НАТО может привести к непредсказуемым последствиям.
Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, после разрешения США и НАТО на использование дальнобойного вооружения, российские военные объекты в Курской и Брянской областях подверглись атакам американскими и британскими ракетами. В ответ Россия впервые применила баллистические ракеты «Орешник» в неядерном исполнении по заводу «Южмаш» в Днепре, что стало ответом на западную провокацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым, где обсудил укрепление двустороннего сотрудничества в разных сферах и выразил поддержку Москве.
Появление на Украине военных из США и Франции сигнализирует об эскалации конфликта, это может привести к мировой войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог, который писал «план Трампа по миру на Украине».