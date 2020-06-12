Армения продлила режим ЧП из-за коронавируса

Армения в пятницу решила продлить введенный 16 марта режим ЧП из-за эпидемии коронавируса до 13 июля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Ограничения истекали 13 июня, однако ситуация с коронавирусом в стране тревожная.

Напомним, что коронавирусом переболел премьер-министр Никол Пашинян, а в целом в республике заболели 15 тыс. 281 человек. Умерли 258 человек.

Накануне посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что с ранних этапов борьбы с эпидемией Роспотребнадзор передал армянским партнерам 1500 тестов для выявления инфекции. «Значительный вклад в борьбу с эпидемией в Армении вносит находящаяся здесь с 7 апреля мобильная диагностическая лаборатория, где российские специалисты уже сделали порядка 7 тыс. тестов», – подчеркнул Сергей Копыркин.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о готовности направить врачей в Армению.