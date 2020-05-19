Пенс не стал принимать препарат Трампа против коронавируса

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что не стал вслед за президентом страны Дональдом Трампом принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для профилактики от коронавирусной инфекции нового типа.

«Нет, я не принимаю [препарат]. Но я бы никогда не стал ворчать по поводу любого американца, который следует советам своего врача», – приводит его слова ТАСС.

Пенс сообщил, что лекарство, которое для профилактики сейчас принимает Трамп, используется уже 40 лет.

«Мой доктор его мне не рекомендовал, но я бы без сомнений воспользовался подобным советом от своего доктора», – добавил вице-президент США.

Напомним, Трампа раскритиковали после того, как он сообщил, что принимает гидроксихлорохин для защиты от коронавируса. Позднее президент США опубликовал письмо от своего личного врача, в котором говорилось, что американский лидер принимает лекарство по его совету.

Между тем китайские ученые сообщили, что гидроксихлорохин малоэффективен при лечении инфицированных новым коронавирусом пациентов и может вызывать побочные реакции.