В Китае раскритиковали препарат Трампа против коронавируса

Препарат от малярии гидроксихлорохин малоэффективен при лечении инфицированных новым коронавирусом пациентов и может вызывать побочные реакции, следует из исследования врачей из шанхайской больницы «Жуйцзинь» после проведенных исследований.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету «Шанхай дейли», с 11 февраля по 20 марта врачи этой больницы изучили воздействие гидроксихлорохина на 150 инфицированных новым коронавирусом пациентов, которые проходили лечение в 16 китайских медицинских учреждениях. Это было первое в мире многоцентровое исследование на эту тему. Все пациенты были разбиты на две группы. В первой заболевших лечили лекарством от малярии в сочетании со стандартным подходом, а во второй применялось только стандартное лечение.

На ослабление симптомов у пациентов из первой группы уходило в среднем 19 дней, у второй – 21 день. В то же время частота возникновения побочных реакций и осложнений от гидроксихлорохина оказалась гораздо выше, составив около 30%, против 8,8% при стандартном лечении.

«Мы не обнаружили особой разницы между этими двумя группами», – приводит издание слова главы инфекционного отделения больницы «Жуйцзинь» доктора Се Цина.

«Это первое в мире многоцентровое исследование, проведенное в отношении пациентов с коронавирусом в легкой и средней форме. Оно предоставляет достоверные и точные данные по использованию гидроксихлорохина в клинической практике», – сказал один из ведущих специалистов в данном исследовании доктор Цюй Цземин, напомнив, что ранее врачи в США без каких-либо серьезных научных доказательств утверждали, что данный препарат показывает высокую эффективность при лечении инфицированных новым коронавирусом пациентов.

Напомним, ранее во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса. Он также вновь заявил, что Китай должен понести ответственность за «распространение коронавируса» в мире.

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