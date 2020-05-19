Трамп сказал, каким препаратом защищается от «ужасной вещи из Китая»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики нового коронавируса. Он также вновь заявил, что Китай должен понести ответственность за «распространение коронавируса» в мире.

«Я принимаю гидроксихлорохин, прямо сейчас. <...> Я принимаю по таблетке в день. Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали», – приводит его слова ТАСС.

Трамп уточнил, что делает тест на коронавирус каждый день, анализы дают отрицательный результат.

Президент США добавил, что получает «очень много позитивных откликов» о препарате гидроксихлорохин.

Он рассказал, что задал вопрос врачу при Белом доме, и тот был не против того, чтобы Трамп принимал препарат, который еще называют плаквенилом.

Президент США подчеркнул, что принимает препарат, «как и многие другие врачи и медсестры, в качестве профилактики». Он добавил, что в этих целях также использует цинк. «Пока со мной все в порядке. <...> Я все еще с вами», – отметил Трамп.

Ранее в Минздраве России сообщали, что использование противомалярийного препарата «гидроксихлорохин» при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией помогает предотвратить тяжелое течение болезни.

Кроме того, Трамп заявил, что Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. «Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал. Они нанесли ущерб всему миру», – уверен американский лидер.

«Китай преподнес нам замечательный подарок, [вирус] пришел из Китая, распространился в Европе, появился также и в США. Весь мир заразился этой ужасной вещью», – добавил он.