Для участия в «Большой перемене» зарегистрировались более 50 тыс. российских школьников

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
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Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

Война с ВОЗ – очередная ошибка Дональда Трампа Фото: Zuma/ТАСС
Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...

Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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              Для участия в «Большой перемене» зарегистрировались более 50 тыс. российских школьников

              9 апреля 2020, 19:11

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Свыше 50 тыс. учащихся российских школ зарегистрировались во всероссийском конкурсе для старшеклассников «Большая перемена» – новом проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки продолжают поступать из всех регионов России.

              Конкурс стартовал 28 марта. Участие в нем могут принять школьники 8-10 классов. Регистрация продлится по 23 июня. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Во вторник, 31 марта, стартовал первый этап конкурса – дистанционное тестирование. При этом присоединиться к конкурсу школьники могут по 23 июня, все задания будут доступны, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              «С каждым днем число желающих попробовать свои силы в новом конкурсе платформы растет. На сегодняшний день число заявок составило 50135. Больше всего их пришло из Москвы (7976), Московской (5053) и Ленинградской областей (3177). За ними следуют Санкт-Петербург (1132), Краснодарский край (1081), Нижегородская область (1078), Кабардино-Балкарская Республика (988), Республика Башкортостан (911), Ростовская (826) и Свердловская (816) области», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Первая тематическая неделя конкурса – «Расскажи о главном!» – была посвящена новым медиа. Известные журналисты и специалисты в сфере массовых коммуникаций рассказали школьникам о современных направлениях журналистики. Сами участники конкурса попробовали себя в качестве интервьюеров, присоединившись к челленджу #ИнтервьюНаДиване. Также школьники приняли участие в акции «Копилка поздравлений» для всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ – они поздравляли с днем рождения пожилых людей, которые находятся сейчас на самоизоляции.

              Директор по развитию проекта «ПроеКТОриЯ» Александра Потехина отметила.

              «Нас очень радует то, с каким энтузиазмом ребята включаются во все мероприятия и инициативы конкурса. Несмотря на юный возраст, участники «Большой перемены» готовы помогать тем, кому сейчас особенно нужна помощь. Например, ребята поддержали идею передать поздравления пожилым людям, которые в условиях самоизоляции вынуждены оставаться дома одни даже в день своего рождения. Уверена, эти качества пригодятся участникам «Большой перемены» и во время конкурсных испытаний. Уже сейчас конкурс становится настоящим сообществом, которое объединяет школьников, дает возможности для развития, образования и самореализации каждому ребенку, что чрезвычайно важно в период вынужденных каникул», – добавила Александра Потехина.

              Текущая тематическая неделя конкурса – «Будь здоров!», посвящена здоровому образу жизни. В период самоизоляции особенно важно следить за здоровьем, поддерживать физическую форму и правильно питаться – ежедневно известные спортсмены, спортивные комментаторы и звезды шоу-бизнеса проводят для школьников занятия и дают советы по здоровому образу жизни. Все это – в сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте.

              Цель конкурса «Большая перемена» – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главный критерий конкурсного отбора – оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

              В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Всего с 20 июля по 14 сентября пройдет 18 очных испытаний, а финал состоится в октябре текущего года.

              Наставниками конкурсантов выступят профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Участники смогут получить рекомендации от эксперта того тематического направления, которое они выберут. А в качестве наставников для выполнения задач на определенном этапе конкурса учащиеся смогут привлечь своих школьных учителей.

              Учащиеся 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а, в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап; до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

              Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

              Все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Средства могут быть потрачены на приобретение лабораторного оборудования, школьного автобуса, оборудование спортивного зала, творческой студии, зон отдыха, школьной столовой и прочее.

              Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», «Роспатриотцентр», проект «ПроеКТОриЯ» и Российское движение школьников. Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк России, Mail.ru Group («ВКонтакте»). Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи.


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