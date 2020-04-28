Путин сравнил работу врачей со сражением на медицинском фронте

Мир впервые после войны проходит через такие трудные испытания, врачи сражаются за всех нас на медицинском фронте, заявил президент Владимир Путин на совещании по противодействию распространению коронавируса.

«Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя. И слава Богу! Но надо четко понимать, мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, и его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя. Мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несет распространение коронавируса. Делаем все возможное, чтобы его остановить», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что основной удар держат медицинские работники, которые ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, при этом призывая всех к осторожности.

«Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. Их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что жизнь после коронавируса обязательно наладится, и власти будут делать все, чтобы это случилось как можно скорее.

«Сейчас каждый наш, пусть даже не большой, но все-таки реальный успех, тем более, каждая спасенная жизнь укрепляет нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится, и в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что на протяжении веков выстоять россиянам помогала философия любви к человеку.

«И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю: для нас сейчас главное – это люди, их жизнь, иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думают, поступают абсолютное большинство из вас», – сказал президент.

По его словам, нужно сохранить и сберечь людей, а все остальное приложится.

«Мы все обязательно наверстаем. Одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние. Обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги», – отметил президент.

Напомним, во вторник президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая, а позже подписал указ на этот счет.

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