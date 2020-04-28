Путин подписал указ о продлении ограничительных мер

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении до 11 мая мер по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продлено действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что Путин подписал указ о продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России.

«Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в тексте указа.

Напомним, во вторник президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая.