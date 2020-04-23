Эксперт: Отчаянное положение заставило ПНС Ливии вспомнить о ЧВК «Вагнера»

«Сейчас международное сообщество Ливией заниматься не будет. Поэтому информационные вбросы находящегося в отчаянном положении ПНС продолжатся», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Михаил Рощин. Так он прокомментировал обвинения Правительства национального согласия (ПНС) в адрес российской ЧВК «Вагнер» в якобы применении химоружия.

«Пока не представлено официальных доказательств применения нервно-паралитического газа против формирований ПНС, говорить о том, что кто-то где-то что-то распылил можно сколько угодно», – сказал научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Михаил Рощин.

«Но факты таковы, что противоречия между правительством в Триполи и армией Халифы Хафтара мирным путем решить не удалось. Боевые действия продолжаются. И в ситуации, когда весь мир сосредоточился на решении проблемы коронавируса, ПНС использует любой повод для привлечения к себе внимания. Присутствие коронавируса на территории Ливии минимально, и для населения страны главной проблемой остается гражданская война», – добавил эксперт.

«При этом любому здравомыслящему наблюдателю понятно, что Правительство национального согласия по сути таковым не является. Оно представляет в лучшем случае интересы населения Триполитании, и то не полностью. Альтернативное правительство в Бенгази и Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, безусловно, представляет большинство населения страны. И находящееся в отчаянном положении ПНС при каждом удобном случае вспоминает про ЧВК «Вагнера», – констатировал Рощин.

«Отмечу, что даже если какие-то контрактники и воют на стороне Ливийской национальной армии, то не ПНС, использующему отряды турецких боевиков, об этом говорить. Но сомнительные информационные вбросы с их стороны будут продолжаться», – добавил эксперт.

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил российскую частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер», которая, предположительно, воюет за фельдмаршала Халифу Хафтара, в применении химического оружия.

В январе президент России Владимир Путин ответил на вопрос о «российских наемниках» в Ливии, указав, что «если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

До этого, в декабре, президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы работают две тысячи бойцов российской ЧВК «Вагнера».

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