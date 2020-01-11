Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил беспокойство тем, что большое количество наемников были переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии.

«Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшены из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии», – приводит его слова ТАСС.

Путин прокомментировал сообщения о том, что в Ливии якобы присутствуют российские наемники. «Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают», – подчеркнул глава государства.

Он сообщил, что тема воюющих в Ливии наемников поднималась и на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы надеемся, что после нашей договоренности – исходим из того, что они будут исполнены и конфликтующими сторонами в Сирии – прекратятся боевые действия, одновременно с этим прекратится и переброска в Ливию дополнительных контингентов наемников, в том числе из Сирийской Арабской Республики», – подчеркнул российский лидер.

Путин рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января.

Он также напомнил, что Москва поддержала также идею канцлера ФРГ о проведении конференции по Ливии под эгидой ООН в Берлине.

В декабре Эрдоган заявлял, что в Ливии якобы работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК Вагнера.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасениях Анкары в связи с возможным столкновением турок с россиянами в Ливии.