Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

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26 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Какую пользу феминизм приносит мужчинам

Деятельность активисток феминизма зачастую может быть полезной для мужчин и благотворной в целомФото: Anton Vaganov/Reuters
Один из лозунгов «третьей волны феминизма», набирающей популярность в том числе и в России, лишение мужчин их «привилегий». Добровольно расставаться с привилегиями готовы далеко не все, что подразумевает борьбу, а в глазах радикалов − гендерную войну. Меж тем феминизм приносит пользу не только женщинам, но и мужчинам, против которых направлен. Он делал так раньше, он делает так сейчас. Подробности...
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Узбекская «перестройка» удостоилась лести Запада

Судя по публикациям западных СМИ, в Узбекистане наступил настоящий праздник демократииФото: Sadat/Zuma/ТАСС
Правящая партия Узбекистана теряет голоса после отмены Центризбиркомом страны итогов парламентских выборов на нескольких участках. Президент Мирзиёев урезает полномочия госбезопасности. The Economist называет Узбекистан «страной года», а СNN – лучшим туристическим направлением. Это политическая оттепель и ее объективная оценка в западных СМИ или уловки Ташкента по улучшению международного имиджа страны? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...

Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Максим Соколов, публицист
Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
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              Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

              Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)   26 декабря 2019, 19:50
              Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
              Текст: Евгений Крутиков

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              Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян?

              Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности направить турецкие вооруженные силы в Ливию, если парламент Турции даст соответствующее разрешение. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает агентство Anadolu.

              «Турция окажет любую необходимую помощь легитимным властям Ливии (Правительство национального согласия, ПНА, находящееся в Триполи – прим. ВЗГЛЯД), ведущим борьбу с государственным переворотом и генералом (Халифой Хафтаром – прим. ВЗГЛЯД), заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран», – сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре. А ведь считается, что именно Хафтара так или иначе поддерживает Россия. Иначе говоря, Эрдоган открыто заявляет, что готов идти против российских интересов в этом регионе.

              По словам турецкого лидера, со стороны правительства Ливии такое обращение уже поступило, и Турция примет соответствующие меры. Эрдоган выразил надежду, что первым вопросом зимней сессии парламента Турции станет законопроект об использовании турецких военных сил в Ливии, а соответствующий мандат будет одобрен 8–9 января. Чуть позже стало известно, что Турция действительно официально получила просьбу от ПНА (правительство Сараджа) о введении в Триполи турецких войск.

              Накануне, 25 декабря, Эрдоган заявил, что на территории Ливии находятся две тысячи наемников из так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. «Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают?» – спросил турецкий лидер, призвав не допустить «ущемления прав наших братьев в Ливии». В скобках заметим, что само существование подобной частной военной компании никогда официально не подтверждалось, а само словосочетание «ЧВК Вагнера» превратилось в условное обозначение российских добровольцев, выполняющих военные задания за рубежом по частным заказам. Скорее всего, и Эрдоган имел в виду нечто подобное.

              В понедельник – вторник в Москве побывала специальная делегация из Турции, в состав которой входили заместитель главы турецкого МИДа, заместитель главы национальной обороны, а также представители разведки. Официального коммюнике по результатам переговоров опубликовано не было, но считалось, что переговоры затрагивают ситуацию в сирийском Идлибе в первую очередь. Там быстро развивающееся наступление сирийской правительственной армии создает новую политическую ситуацию.

              По данным газеты ВЗГЛЯД, на переговорах в Москве помимо Идлиба также обсуждались обстоятельства, которые могут возникнуть в результате введения турецких войск в Ливию, конкретно в Триполи. Может так произойти, что турецкие войска войдут в непосредственное соприкосновение с гражданами России, возможно, служащими в ЧВК. В самой Турции также изначально рассматривалась, по данным газеты ВЗГЛЯД, возможность введения в Триполи местных ЧВК, но в Турции такого понятия нет. Турецкая общественность была несколько удивлена заявлениями президента. Поэтому все будут дожидаться сессии парламента, которая санкционирует посылку регулярных войск (в неизвестном количестве и неизвестного состава) в Триполи.

              Турецкую сторону очень беспокоит возможность наземного боестолкновения с российскими гражданами. Это считается крайне неприемлемым вариантом развития событий, и, возможно, встреча в Москве была посвящена поиску способов избежать этого. Ситуация вокруг Триполи неизбежно должна перерасти в наземные боестолкновения, к чему местные армии и группировки не готовы (газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом). Для этого маршалу Хафтару и понадобилась помощь иностранных специалистов, среди которых есть и россияне. Ранее попытки захвата бывшей столицы Ливии не приводили к успеху именно из-за недостатка опыта у местных ополченцев. Сейчас может сложиться ситуация, при которой россияне столкнутся с сопротивлением турецкого спецназа, качество которого мы оценить не можем. Ранее у турецкого спецназа не было опыта такого рода боев. И сейчас турецкой стороне крайне важно избежать столкновения с россиянами, в том числе и по политическим соображениям.

              Потери в этом случае будут восприняты как неприемлемые с обеих сторон.

              У России и Турции есть Идлиб, в котором надо соблюдать дистанцию. Турция изначально должна была зачистить Идлиб самостоятельно, но оказалась неспособна к этому. Теперь это делается силами сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС. Перенос же противостояния уже в Северную Африку был бы и вовсе избыточным для и так сложных отношений Москвы и Анкары.

              Есть основания полагать, что переговоры в Москве имели целью достичь договоренностей о чисто технических аспектах, которые позволили бы избежать прямого контакта российских ЧВК и турецкой армии в Триполи и вокруг него. Как этого достичь – отдельная история. Но точно известно, что с турецкой стороны нет никакого желания вступать в военную конфронтацию с россиянами. Причем еще и неизвестным исходом, учитывая слабый опыт турецких войск. Именно для этого и было необходимо присутствие в турецкой делегации представителей разведки и национальной безопасности.

              С дипломатической точки зрения Москва осуждает возможную посылку турецких войск в Ливию. Это понятно: эскалация конфликта никому не нужна. С политической точки зрения вообще не совсем понятно, зачем Анкаре понадобилось таким образом вмешиваться в события в Ливии. Ранее они ограничивались продажей Сараджу беспилотников. Но теперь эпоха беспилотников прошла, и речь идет о сражении собственно за город. Физическое столкновение в Триполи к большим жертвам и разрушениям не приведет, но нарушать хрупкое равновесие между Москвой и Анкарой не хочется никому.

              Президент Эрдоган заинтересован в посылке турецких войск за три моря, и объяснить это можно только государственными амбициями. Нефть как таковая сконцентрирована в основном в руках войск Хафтара, хотя у Сараджа имеется легитимное (санкционированное ООН) право на реализацию сырой нефти, которым Хафтар не обладает. Если дело только в нефти, то всегда можно договориться. Но, видимо, все-таки не в ней.

              Правительство Турции полагает, что сейчас как раз тот самый исторический шанс, когда о Турции можно будет заявить, как о новом варианте Османской империи. Для этого и нужны такого рода операции, как высадка в Ливии.

              Если бы у Турции были бы реальные возможности помочь правительству Сараджа путем посылки войск, то вряд ли бы потребовалось бы привозить в Москву влиятельную делегацию, чтоб договориться по принципу «давайте не стрелять в друг друга». Как реально этого достичь? На этом участке фронта наступает Вагнер, вы туда не ходите, а здесь обороняется турецкий спецназ, вы туда не стреляйте? Это технически возможно, но требует наличия очень громоздкого аппарата взаимодействия где-нибудь в Мисурате. Но и тогда кассета «Града» полетит не туда, куда надо – и кто тогда будет оправдываться? Политическая договоренность – это одно, а реализация такой сложной системы на практике – совсем другое дело.

              Пока что есть еще примерно полмесяца, чтобы эти механизмы отработать. Если речь идет все-таки о захвате Триполи, то тогда все эти разговоры идут прахом. Если же мы говорим о какой-то форме раздела власти, то тогда российско-турецкое противостояние в Триполи может стать еще одним вариантом российско-турецкого сотрудничества. Но пока со стороны Анкары нет даже вербальных намеков на такого рода решение проблемы, говорят исключительно о военном решении.


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